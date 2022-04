Meteo Campania, dopo il freddo le temperature saliranno: riecco la primavera

Previsioni meteo Campania: le previsioni dei prossimi giorni parlano di una risalita delle temperature fino a 25°C a partire da giovedì 7 aprile.

Dopo il maltempo e il calo degli ultimi giorni, le previsioni meteo Campania preannunciano una risalita delle temperature a partire da giovedì 7 aprile, per cui sta per tornare la primavera.

Come riporta “Ilmeteo.it”, a partire da oggi, martedì 5 aprile, l’alta pressione muoverà il suo centro motore verso il nostro Paese riportando più sole per tutti e temperature in generale ripresa.

Mercoledì 6 aprile una moderata perturbazione atlantica riuscirà a fare breccia nell’alta pressione, determinando un guasto del tempo che colpirà principalmente le regioni centro-meridionali: torneranno piogge e locali temporali.

Ma il maltempo avrà durata limitata, visto che già da giovedì 7 aprile il bel tempo sarà sempre più protagonista, con temperature tipicamente primaverili, con punte anche di 25°C.