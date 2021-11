Melito, blitz nel Parco Monaco: 2 arresti (I NOMI)

Nuovo colpo inferto allo spaccio di stupefacenti nella città di Melito: due persone sono finite in manette nel corso di un blitz dei carabinieri nel Parco Monaco.

“Parco Monaco” nella lente dei Carabinieri, ancora un colpo inferto allo spaccio di stupefacenti nella città di Melito. A finite in manette Salvatore Scippa, 43enne di Secondigliano e Michele Fiorucci, 48 anni. Entrambi già noti alle ffoo sono stati sorpresi in Corso Europa con 3 dosi di cocaina, 4 di hashish e 1 di marijuana. Nonostante il tentativo di fuga di uno dei due, i militari della tenenza di Melito e della sezione operativa di Marano sono riusciti a bloccarli. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

Durante l’attività, denunciata anche una donna di 48 anni. Aveva in casa 435 pacchetti di sigarette di varie marche e la somma di 550 euro in contante ritenuto provento illecito. “Bionde” e denaro sono finiti sotto sequestro.