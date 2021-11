Maria Pia Garofalo in concerto a Napoli presso la Sala Armonia Cordium

Tutto pronto per il concerto partenopeo di Maria Pia Garofalo che in un programma di musiche di Bellini, Verdi e Puccini, animerà il pomeriggio di Giovedì 11 novembre, alle 18,30 presso la Sala Armonia Cordium, a piazza Museo Nazionale n. 9, a Napoli.

Ha da poco affrontato lo studio dell’’Ave Maria composta da uno dei tenori più importanti del vasto panorama mondiale delle lirica, Fabio Armiliato, la cui casa discografica Kicco Music (Diretta da Giovanna Nocetti che da più di 40 anni sostiene i giovani e dalla quale sono partite grandi carriere artistiche) in accordo con il tenore citato, propose mesi fa questa sfida al giovane soprano campano Maria Pia Garofalo: ebbene, dopo mesi di studio e dure prove di canto, sarà pubblicata nel prossimo album che uscirà su tutte le piattaforme musicali del Web, ma è già pronta per esibirsi giovedì 11 novembre in un recital lirico dove proporrà alcune arie celebri altrettante opere di grandi autori ottocenteschi.

Il pomeriggio si aprirà con il celebre preludio dell’atto primo dalla Traviata di Verdi, e a seguire la struggente Casta Diva, dalla Norma di Bellini; dopo il Valzer dalla Boheme di Puccini, ancora una celeberrima aria O mio babbino caro dal Gianni Schicchi di Puccini. Seguirà dalla Traviata di Verdi una delle arie più famose E’ strano sempre libera, seguita da Vissi d’arte, tratta dalla Tosca di Puccini.

Durante il concerto ci saranno anche importanti interventi di musica strumentale del chitarrista Biagio Carrella che eseguirà la Sevilliana di Joaquin Turina, e della pianista Stefania De Santi che eseguirà la versione strumentale del Valzer di Musetta dalla Boheme di Puccini e il celebre Andante sopiscano e grande polacca brillante op.22 di Chopin.

Un programma decisamente accattivante e molto impegnativo per gli artisti che animeranno questo importante pomeriggio musicale partenopeo, in un lungo viaggio emozionante e affascinante fatto di celebri melodie immortali dell’Ottocento. Presenterà Elena Giovanna Foccillo.