Marcianise: il 19 ottobre aprono altri 26 negozi a La Reggia Designer Outlet

Marcianise: a partire da martedì 19 ottobre sarà inaugurata una nuova area presso il centro commerciale La Reggia Designer Outlet con 26 negozi.

Da domani, martedì 19 ottobre, alla Reggia Designer Outlet di Marcianise, sarà inaugurata una nuova area di 5300 mq con 26 nuovi negozi (altri quattro apriranno nei prossimi mesi).

Come riporta “Fanpage”, tra i nuovi store in cui sarà possibile fare shopping ci saranno anche un nuovo negozio Adidas (già presente all’interno de La Reggia Outlet), Original Marines, Armata di Mare, Intrend-Diffusione Tessile, Robe di Kappa, U.S. Polo Assn. e tanti altri: un importante segnale nel momento della ripartenza dell’economia.

L’ampliamento de La Reggia Outlet era stato annunciato mesi fa da McArthurGlen, quando era stato svelato anche il murale raffigurante il volto della pittrice messicana Frida Khalo. L’opera sarà ospitata all’interno dell’Outlet fino a novembre, quando sarà poi donata a Medici Senza Frontiere.