Marano, contrasto al lavoro nero: denunciato titolare di un’attività commerciale

Marano di Napoli: Carabinieri denunciano e multano per 35mila euro il titolare di un’attività commerciale. Tra i lavoratori in nero 2 percepivano il reddito di cittadinanza.

A Marano di Napoli i Carabinieri della locale compagnia hanno controllato diverse aziende nell’ambito dei servizi a largo raggio volti al contrasto del “lavoro nero”.

Durante i controlli, i militari della locale stazione insieme a quelli del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di napoli hanno denunciato per sfruttamento del lavoro nero e inosservanza delle normative in materia di sicurezza sul lavoro il titolare di un’attività commerciale di via Casalanno.

I militari hanno trovato all’interno dell’attività 3 lavoratori mai assunti. 2 di questi erano anche percettori del reddito di cittadinanza e verranno segnalati all’Inps per le valutazioni del caso.

Per i titolare – oltre alla denuncia a piede libero – anche sanzioni amministrative e penali per 35mila euro.