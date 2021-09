Maltempo nel Cilento, frana sulla Mingardina: disagi per Palinuro e Marina di Camerota

Maltempo nel Cilento: a causa di una frana avvenuta ieri la strada Mingardina è stata chiusa. Consigliata l’uscita Centola per raggiungere Marina di Camerota e Palinuro.

L’ondata di maltempo nel Cilento ha causato una frana in prossimità di una galleria sulla Mingardina, strada che collega lo svincolo della superstrada di Poderia con Marina di Camerota e Palinuro.

Come riporta “Il Mattino”, un cumulo di detriti è venuto giù non distante dallo svincolo di San Severino di Centola, bloccando l’importante arteria viaria che collega lo svincolo della superstrada di Poderia con i due comuni del Cilento.

La strada è stata chiusa, per cui, per raggiungere Marina di Camerota e Palinuro, l’uscita consigliata sulla superstrada è quella di Centola. Intanto, nel territorio di Celle di Bulgheria si lavora per rimuovere il cumulo di detriti prodotto dalla frana e ripristinare la normale viabilità.

Foto: “Infocilento”