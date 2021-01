Maltempo a Napoli, albero crolla in piazza Cavour: ferito un 28enne

Piazza Cavour: 28enne alla guida di uno scooter ferito a causa del crollo di un albero. Da registrare la caduta di alberi anche nei quartieri Vomero e Barra.

Oltre al crollo dell’Arco Borbonico sul Lungomare, nella serata di ieri, sabato 2 gennaio, un altro crollo avrebbe potuto portare a tragiche conseguenze; quello di un albero in piazza Cavour.

Un crollo dovuto al maltempo abbattutosi sulla città di Napoli, a causa del quale è rimasto ferito un 28enne alla guida di uno scooter che stava transitando in quel momento.

Per fortuna niente di grave, visto che l’uomo, dopo l’impatto con l’albero, è caduto al suolo procurandosi solo delle ferite alle gambe giudicate non gravi: il 28enne è stato comunque trasportato al Cardarelli dai sanitari del 118.

Sul posto sono subito arrivati anche i Vigili del fuoco che, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno messo in sicurezza l’area. Con la caduta, l’albero ha inoltre causato danni anche ad un edificio e ad un’auto.

L’ondata di maltempo, come ormai accade troppo spesso, ha portato al crollo di alberi anche in altri quartieri della città di Napoli, come Vomero e Barra.