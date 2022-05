Maggio della Musica: tre appuntamenti con Campanella, Armellini e Pogorelich

Nuovi appuntamenti con il “Maggio della Musica” per i prossimi giorni con tre speciali appuntamenti pianistici: Michele Campanella, Monica Leone, Leonora Armellini e Ivo Pogorelich.

Il 12 maggio al Teatro Acacia e il 19 e 26 maggio a Villa Pignatelli: questi gli appuntamenti di grande rilievo che voglio segnalare per il “Maggio della Musica 2022” che rientrano nella sezione primaverile del programma della rassegna citata, presieduta da Luigia Baratti con le scelte artistiche affidate, da quest’anno, a Stefano Valanzuolo, valente musicologo e attento giornalista, nonché voce ormai nota e preziosa di Radio Tre.

Il primo concerto in programma che si svolgerà giovedì 12 maggio alle ore 19.30, al Teatro Acacia, è un piccolo evento cameristico per l’originalità del programma infatti, il direttore artistico uscente della rassegna, Michele Campanella proporrà insieme a Monica Leone l’integrale della Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione per due pianoforti che Franz Liszt elaborò nel 1851; una versione molto interessante e decisamente impegnativa dell’ultimo capolavoro sinfonico beethoveniano, affascinante e di raro ascolto, vista la complessità di esecuzione che tale opera monumentale comporta.

Non a caso questa esecuzione è affidata a due straordinari pianisti, il primo è certamente uno dei più grandi interpreti di Liszt che Campanella conosce profondamente, il secondo è ormai un’affermata ed eccellente pianista che insieme a Campanella ormai forma un duo di delicata e suggestiva simbiosi, tutto a favore della musica per pianoforte a quattro mani, la cui vasta letteratura musicale viene esaltata egregiamente da questo meraviglioso duo che lascia sempre un impronta delicata e indelebile del loro brillante talento pianistico.

Il 19 maggio (ore 19,30) è previsto il secondo appuntamento nella Veranda neoclassica di Villa Pignatelli, sede tradizionale della rassegna, e sarà la volta di Leonora Armellini, fresca finalista del prestigioso e selettivo Concorso Chopin di Varsavia (concluso al quinto posto). C’è attesa per il ritorno della pianista che, a Napoli, ha debuttato nel 2014.

Rispetto a quella volta, la sua notorietà è fortemente cresciuta così come la sua immagine mediatica. La Armellini che ascolteremo, dunque, è artista più matura di quella che, già nel 2013, sostituì con successo a Sanremo il grande Daniel Barenboim, in diretta tv. Il suo programma prevede solo Chopin: Quattro Ballate, Due Notturni op. 27, Scherzo n. 4 in Mi Maggiore e, infine, Andante spianato e grande Polacca op.22.

Infine, il terzo appuntamento pianistico del mese, 26 maggio (ore 19,30) sempre in Villa Pignatelli, segna il ritorno a Napoli del grande e indimenticabile Ivo Pogorelich, interprete di classe e icona del pianoforte romantico, da lunghi anni assente dalla nostra città.

Anche per lui, lanciato nell’orbita internazionale nel 1980 proprio dalla partecipazione al Concorso Chopin, un recital interamente chopiniano, quasi a voler proporre al pubblico un confronto ravvicinato, sette giorni dopo Armellini, tra interpreti di generazione e formazione molto diverse.

Il programma disegnato dal pianista croato prevede Barcarolle op. 60 e Fantasia in Fa minore op. 49, opere della piena maturità di Chopin; la Sonata n. 3 in Si minore op. 58, l’ultima scritta dal compositore e considerata di difficilissima esecuzione; la Berceuse, conosciuta anche come “ninna nanna” (scritta nel 1844, ospite della scrittrice George Sand); infine, la celebre Polonaise-fantasie, opera di grande complessità armonica.

L’Associazione Maggio della Musica dal 1997 opera sul territorio napoletano in collaborazione con la Sovrintendenza Speciale e da due anni è sostenuta dalla BCC NAPOLI presieduta da Amedeo Manzo.

Info

www.maggiodellamusica.it

email maggiodellamusica@libero.it