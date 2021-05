Maggio della Musica: si inizia con Genny Basso al Teatro Diana martedì 25 maggio

Dopo lo stop forzato di questi ultimi mesi, finalmente Napoli riapre i teatri e con essi tornano i concerti del “Maggio della Musica”: al Teatro Diana (ore 19,30), sarà protagonista l’eccellente pianista Genny Basso.

Con il concerto di Martedì 25 maggio al Teatro Diana (ore 19,30), dove sarà protagonista l’eccellente pianista Genny Basso, l’associazione Maggio della Musica riprende quindi le attività concertistiche finalmente in presenza domani, come già accennato, con il recital di Genny Basso.

Il pianista napoletano eseguirà alcuni brani tratti dal suo recente disco che ha voluto dedicare a Wolfgang Amadeus Mozart, Fryderyk Chopin e Mario Castelnuovo-Tedesco. Non poteva iniziare nel migliore dei modi questo “Maggio della Musica” con la presenza significativa del bravo e convincente Genny Basso che affronterà un bel programma spaziando tra i tre compositori citati in un viaggio ideale con alcuni dei brani più noti e più belli degli stessi.

Nato a Napoli nel 1984, ha vissuto per alcuni anni a Parigi diventando assistente ufficiale di Aldo Ciccolini, nelle masterclass internazionali di pianoforte, che lo ha definito una splendida promessa del concertismo internazionale […], un vero artista, dotato di una seducente musicalità e di un’impareggiabile preparazione pianistica. È spesso invitato come membro della giuria di concorsi internazionali e nel 2017 è stato il Presidente della giuria del Beethoven International Piano Competition Asia, in Giappone.

Si esibisce regolarmente in festival e stagioni concertistiche internazionali, come presso il Teatro di San Carlo, la Salle Gaveau di Parigi, l’Hideyo Noguchi Memorial Fukushima International Music Festival, il Festival de Piano Rafael Orozco a Cordoba, al Bosa Musica Festival in un concerto a quattro mani con Aldo Ciccolini, il Noli Musica Festival, in Vaticano nella Sala Accademica dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra.

Il secondo appuntamento al teatro Diana del Maggio della Musica è in programma domenica 30 maggio alle ore 18. Il duo “minimoEnsemble”, formato dal contralto Daniela del Monaco e dal chitarrista Antonio Grande, presenterà il concerto “Gouache 2” dedicato alla canzone napoletana dell’Ottocento, “Dalla restaurazione alla crisi post-unitaria”. La stagione 2021 del Maggio della Musica proseguirà dal 10 giugno al 31 luglio nel giardino di Villa Pignatelli a Napoli (via Riviera di Chiaia, 200). I concerti si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

Per i concerti al Teatro Diana del 25 e del 30 maggio: biglietto unico 10 euro (prenotazione obbligatoria)

Info: www. azzurroservice. net – www. teatrodiana. it e rivendite abituali