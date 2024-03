Lupin III – Il castello di Cagliostro arriva negli UCI Cinemas in versione restaurata

Lupin III – Il castello di Cagliostro, il film dedicato al ladro nato dalla penna del fumettista Monkey Punch, torna al cinema in versione restaurata.

Dal 4 al 6 marzo le multisala del Circuito UCI Cinemas proietteranno la versione completamente restaurata in 4K di Lupin III – Il castello di Cagliostro, il celebre film dedicato al ladro nato dalla penna del fumettista Monkey Punch. Distribuito da Nexo Digital, il lungometraggio quest’anno compie 45 anni e non solo segnò l’esordio del geniale Hayao Miyazaki alla regia, ma fu anche il primo film di animazione presentato al Festival di Cannes.

Lupin III – Il castello di Cagliostro vede protagonisti il ladro Lupin III e il suo fedele compagno Jigen. I due sono riusciti a individuare la fonte delle banconote false che ha messo in ginocchio l’economia mondiale: Cagliostro, lo stato più piccolo del mondo governato dal conte omonimo. All’interno delle mura di pietra del castello, il conte tiene prigioniera la bella Clarisse, la quale possiede la chiave per accedere a un tesoro di inestimabile valore.

Lupin desidera liberare la ragazza, punire i malvagi e, ovviamente, assicurarsi il tesoro. In questa straordinaria avventura non mancano altri personaggi chiave della saga, come la seducente Fujiko e il tenace Ispettore Zenigata.

Lupin III – Il castello di Cagliostro sarà in programmazione il 4, il 5 e il 6 marzo alle 18:30 e alle 20:45 nelle multisala di UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania, (CT), UCI Certosa (MI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Megalò (CH).

UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Villesse (GO).

Mentre nelle multisala di UCI Alessandria (AL), UCI Arezzo (AR), UCI Bolzano (BZ), UCI Verona (VR) e UCI Luxe Palladio (VI) Lupin III – Il castello di Cagliostro di sarà in programmazione il 4, il 5 e il marzo alle 18:30 e alle 20:45 e il 6 marzo alle 20:45