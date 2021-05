Netflix: il 28 maggio riparte la serie tv Lucifer. Annunciata la sesta e ultima stagione

Lucifer. Il 28 maggio uscirà la seconda parte della quinta stagione su Netflix, che annuncia anche l’arrivo della sesta (e ultima).

Arrivano le ultime anticipazioni sulla serie televisiva statunitense creata da Tom Kapinos, Lucifer. Infatti, è in arrivo su Netflix la seconda parte della quinta stagione del serie, che debutterà il 28 maggio.

Netflix ha anche annunciato la sesta stagione del programma, che arriverà con tutta probabilità l’anno prossimo. La sesta sarà ufficialmente l’ultima e il suo annuncio ha creato qualche perplessità tra i fan.

A togliere ogni dubbio ci ha pensato Tom Ellis, che nella serie interpreta il protagonista Lucifer:

“Praticamente, il punto in cui il nostro show si concluderà con la sesta stagione è lo stesso in cui sarebbe finita la quinta prima di sapere del rinnovo, ma ovviamente abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo”.

Gli showrunner hanno anche confermato che nella sesta stagione ci saranno dei riferimenti, in toni non invasivi, all’emergenza sanitaria e al tema Black Lives Matter. Non sappiamo altro della trama.

Quello che è noto è che lo scorso 6 ottobre sono partite le riprese della stagione, riprese terminate poi il 29 marzo.

