Losing you: Nicole Kazmerski canta la sua storia d’amore (VIDEO)

Losing you di Nicole Kazmerski: la storia d’amore tra la cantante e Gavino Vetrano (centrale del Volley Marcianise) diventa una canzone (prodotta da Suono Libero Music).

“Losing you” (su etichetta Suono Libero Music) è il nuovo singolo di Nicole Kazmerski, 31enne songwriter italo-americana, la dedica per il suo Gavino Vetrano, centrale del Volley Marcianise, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie A3.

Una canzone nata d’istinto, un’uscita discografica a sorpresa per l’ignaro sportivo napoletano. Nicole spiega il perché di questa scelta: “Gavino è una persona semplice e responsabile. Un mix di valori antichi e grande professionalità. Mi ha dimostrato sempre quanto amore ha per me ed io volevo dirgli grazie, a modo mio. Spero sia felice di questo“.

Un amore nato sui social, in un periodo difficile nella vita della cantautrice nativa del Michigan: “Ci siamo contattati su Facebook, in un momento particolare della mia vita. Poi gli ho dato una chance nella vita reale e lui mi ha colpita con il suo romanticismo che faceva intravedere che persona rara fosse. E così da più di quattro anni il nostro amore va a gonfie vele”.

Kazmerski, che vive e lavora a Napoli come insegnante di Inglese, è reduce dall’ottimo successo radiofonico di “Your voice inside my head”, in quel caso la dedica fu mamma Assunta Esposito, ristoratrice partenopea trapiantata in Usa , venuta a mancare nel 2018:

“Mamma aveva capito tutto e sapeva già che Gavino era l’uomo per me e lui non ha tradito le sue aspettative. Mi è stato vicino in un momento terribile per me e la mia famiglia ricoprendomi d’amore. Con lui non mi sento mai sola, è speciale”.

Il brano, prodotto da Nando Misuraca, in uscita ufficiale oggi sul canale Youtube della label, ed il 26 aprile sarà distribuito sui digital store. Il primo album della songwriter italo-americana è in produzione ed arriverà tra qualche mese.

È un fresco pop-rock dove, oltre la bella voce della cantautrice, il connubio chitarre, basso, organo hammond e batteria la fanno da padrona. Il videoclip, girato durante le registrazioni del brano è con la regia del videomaker Claudio D’Avascio.