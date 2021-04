L’Isola dei Famosi 2021, stasera altre cinque new entry: ecco di chi si tratta

L’Isola dei Famosi 2021: stasera su Canale 5 l’ottava puntata del reality condotto da Ilary Blasi. In arrivo nuovi “naufraghi”.

- Advertisement -

Lunedì 12 aprile (ore 21.45) andrà in onda su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (e che vede Massimiliano Rosolino inviato dall’Honduras).

Potrebbero esserci novità tra i “naufraghi” vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza su un’isola in Honduras, privati di ogni tipo di comodità: nella puntata di stasera ci saranno cinque nuovi ingressi. Dopo Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, nuove “naufraghe” dovrebbero essere la modella Manuela Ferrera (spesso al centro del gossip per i flirt con i calciatori Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo), l’attrice Emanuela Tittocchia e la modella Rosaria Cannavò.

Per quanto riguarda le new entry al maschile, dovrebbero sbarcare in Honduras il modello Ludovico Vacchelli e Ignazio Moser, figlio del grande ciclista Francesco (e già concorrente del GF Vip, dove ha conosciuto la fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen).

Intanto, Elisa Isoardi si trova nella nuova Playa Esperanza insieme a Myrea Stabile e a Vera Gemma.

Per quanto riguarda il televoto, i due nomi dei concorrenti a rischio saranno nuovamente quelli di Andrea Cerioli e Drusilla Gucci.