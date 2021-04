L’Isola dei Famosi, sbarcano una modella e una campionessa di sci

L’Isola dei Famosi, anticipazioni. Nella prossima puntata due new entry sono pronte ad approdare alla Playa Palapa.

- Advertisement -

Arrivano le ultime anticipazioni dell’Isola dei Famosi. Nella prossima puntata due new entry sono pronte a fare il loro debutto sulla Playa Palapa: stiamo parlando di Isolde Kostner, campionessa di sci, e Beatrice Marchetti, modella.

Classe 1997, Beatrice Marchetti è una modella di Brescia che ha posato per le più importanti riviste di moda. Ha anche lavorato nel film Loro di Paolo Sorrentino, recitando al fianco di Toni Servillo e Riccardo Scamarcio. Bellissima e con un fisico mozzafiato, fin da giovanissima la sua carriera si è svolta tra una passerella e un servizio fotografico.

La seconda è l’ex campionessa mondiale di sci, specialista delle gare di velocità, Isolde Kostner, 46 anni. La Kostner gestisce un albergo con il marito in Trentino ma si è lasciata convincere a tentare l’avventura in Honduras.

Il televoto dovrà poi decidere chi tra Miryea e Awed dovrà lasciare l’Isola. Non in modo definitivo, almeno non subito. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata.