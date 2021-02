L’Associazione Scarlatti sul canale di SKY CLASSICA HD

Prezioso e ambito traguardo per l’Associazione Scarlatti che dal 21 febbraio sarà su SKY CLASSICA HD per continuare a promuovere la cultura in forma di grande musica.

Non si arresta l’impegno e la volontà da parte della Associazione Scarlatti nel continuare a promuovere la cultura in forma di grande musica, infatti a partire dal 21 febbraio 2021 Classica HD (Sky, canale 136) trasmetterà tutte le domeniche mattina dalle ore 9:30, ed in replica tutta la settimana successiva, un concerto della Stagione “Silenzio in sala a tempo di Musica”, un nuovo progetto musicale ideato e realizzato dal Comitato AMUR (Associazioni MUsicali in Rete).

Il primo appuntamento è con il convincente e accattivante recital di Maria Grazia Schiavo e Maurizio Iaccarino denominato “Passeggiate Amorose da Napoli a Parigi” la cui visione sarà disponibile da domenica 28 febbraio 2021 alle ore 9.30 sul canale 136 di SKY, e in replica per tutta la settimana successiva.

Il 1° gennaio 2021 ha preso il via, dal Teatro Regio di Parma, una nuova rassegna, ideata dal fotografo Daniele Ratti, dal titolo “Silenzio in sala a tempo di Musica”, che coinvolge alcune tra le più prestigiose istituzioni concertistiche italiane: Amici della Musica di Padova, Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli, Associazione Ferrara Musica, Associazione Musicale Etnea, Associazione Musicale Lucchese, Associazione Siciliana Amici della Musica, Fondazione La Società dei Concerti di Milano, Fondazione Musica Insieme di Bologna, Fondazione Perugia Musica Classica Onlus, Marche Concerti, Società dei Concerti di Parma, Società dei Concerti di Trieste, Società del Quartetto di Milano e Società del Quartetto di Vicenza.

Ognuna di queste realtà, coordinata dal Comitato AMUR con il sostegno di Poste Italiane e ITSRIGHT, ha organizzato un concerto esclusivo, realizzato a porte chiuse, filmato e reso gratuitamente disponibile sul portale www.comitatoamur.it. Un progetto nato per sfidare l’attuale momento di crisi per il mondo dello spettacolo, proponendosi anche come un utile volàno per la promozione culturale e turistica del territorio. Il fotografo Daniele Ratti immortala ciascun concerto con un’unica immagine, il cui processo di impressione dura per tutto il concerto e sarà visibile al pubblico.

In questo modo il linguaggio della musica si fonde con quello della fotografia e dà vita a un’esperienza multimediale dal forte impatto emotivo. Classica HD, in collaborazione con il Comitato AMUR, renderà nuovamente fruibili i concerti con una programmazione settimanale: a partire dal 21 febbraio, ogni domenica mattina dalle ore 9:30 ed in replica tutta la settimana successiva, i telespettatori potranno vedere e ascoltare i 14 concerti della Stagione “Silenzio in sala a tempo di Musica”, che saranno per l’occasione introdotti da un’intervista, curata da Silvia Corbetta, ai diversi rappresentanti delle istituzioni musicali di volta in volta coinvolte.

Voglio aggiungere inoltre che “CLASSICA HD” è un’emittente televisiva italiana interamente dedicata alla musica classica, in onda sul canale 136 della piattaforma Sky Italia. CLASSICA HD trasmette ininterrottamente ogni giorno 24 ore su 24, con un palinsesto che abbraccia opere liriche, concerti, musica da camera, danza classica e moderna, approfondimenti, documentari, film, speciali, jazz, musica di confine e molto altro ancora.