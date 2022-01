Sicurezza, il ministro Lamorgese firma in Prefettura il patto per Napoli

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato il patto per un sistema di sicurezza per Napoli, sottoscritto anche dal governatore De Luca, dal sindaco Manfredi e dal prefetto Palomba.

“Un accordo importante che introduce un metodo di lavoro di condivisione di scelte e obiettivi, mettendo tutti gli attori e le istituzioni attorno allo stesso tavolo per fare la loro parte in uno spirito di condivisione”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese presenta il patto “per la promozione e l’attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della Città di Napoli”, l’accordo istituzionale siglato in mattinata nella Prefettura del capoluogo partenopeo. Il patto è stato sottoscritto oltre che dal dal titolare del Viminale, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dal prefetto della città partenopea, Claudio Palomba.

“Nel 2022 – ha annunciato il ministro dell’Interno – verranno assegnate ulteriori 263 unità tra agenti e assistenti alla Questura di Napoli tra nuove assunzioni e turn over”. I nuovi poliziotti saranno essenzialmente a disposizione degli uffici di via Medina e, complessivamente, fino al 2027, in virtù del processo di riorganizzazione delle strutture periferiche, la Questura di Napoli, a regime, passerà da 3.726 a 4.322 unità.

Sull’argomento sempre delicato delle baby gang, Lamorgese ha affermato: “Esiste e ha avuto un impatto negativo sui ragazzi”. “Bisogna pensare ai contesti sociali e familiari che non aiutano” spiega la titolare del Viminale che annuncia un appuntamento speciale dedicato al tema: “Verremo anche con il Ministro dell’istruzione per dare quell’impatto educativo che anche il Vescovo di Napoli richiede. E’ davvero importante coinvolgere aspetti ulteriori che possono incidere sulla sicurezza. Se i ragazzi non vanno a scuola e si dedicano ad attività illecite bisogna andare alla radice” afferma Lamorgese.

