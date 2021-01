La “Linea Opera” firmata Maria Pia Garofalo e Lucia Vitiello

Fattiva e lodevole collaborazione tra il soprano lirico Maria Pia Garofalo e l’orafa Lucia Vitiello che insieme hanno creato e realizzato la nuova “Linea Opera”

La ben nota e proverbiale sensibilità artistica del celebre soprano Maria Pia Garofalo trova riscontro non solo nella buona musica, e mi riferisco a quella lirica, ma che nella ricerca e creazione di prodotti legati comunque al campo artistico.

A tal proposito, e vengo al punto, è nata una splendida e preziosa collaborazione tra il citato soprano Maria Pia Garofalo e Lucia Vitiello. Infatti, affascinata e rapita dalla bellezza dei gioielli di quest’ultima, ha scelto di firmare la “Linea Opera” con una serie di preziosi realizzati in cammeo sardonico.

“Da un incontro di due anime dedite all’arte – afferma Lucia Vitiello – è nata Linea Opera, una serie di gioielli preziosa ed elegante, pensata apposta per omaggiare l’arte dell’opera e della grande musica. Naturalmente madrina di questa nuova linea di preziosi gioielli è Maria Pia Garofalo, famosa soprano che si è innamorata dei miei gioielli”.

“Per me è stato un immenso piacere – continua Lucia – poter dare inizio a questa splendida collaborazione con un soprano così bravo e convincente come Maria Pia Garofalo che, affascinata dai miei gioielli, ha scelto di firmare con me la “Linea Opera”; questa serie di gioielli in cammeo sardonico che stanno prendendo vita proprio in queste settimane. Oltre alla celeberrima Boheme di Puccini, dalle abili mani dei miei artigiani sono nati anche altri meravigliosi cammei come Cammeo Rusalka dall’opera di Antonine Dvorak o il cammeo Donna Elvira dal Don Giovanni di Mozart”.

Un’idea senz’altro originale che ha messo a confronto due mondi, due realtà, ma soprattutto due artiste che in ambiti diversi, ma in un certo senso simili, hanno trovato un punto in comune grazie alla loro proficua e preziosa collaborazione, che ci auguriamo duri il più a lungo possibile, visto che il repertorio lirico mondiale è sterminato e gli innumerevoli personaggi delle vare opere liriche, sono fonte certa ed inesauribile di nuove e fattive creazioni artistiche.

Voglio inoltre ricordare che Maria Pia Garofalo è uno dei soprani più promettenti della sua generazione, che ha debuttato giovanissima e ha già vinto numerosi prestigiosi premi tra i quali Il Concorso Lirico Internazionale Umberto Giordano o il Concorso Rumeno Emil Rotundu. Fra i riconoscimenti da citare anche quello di “Perla del Cilento” come Orgoglio Campano nel Mondo dell’Opera.