Jorit, ecco un altro murale a Barra: “I sogni dei bambini”

Jorit: lo street artist partenopeo ha realizzato il quinto murale nel quartiere di Napoli Est.

La creatività di Jorit, popolarissimo street artist napoletano, non conosce limiti. Dopo il murale dedicato a Diego Armando Maradona in quel di quarto, l’artista ha abbellito con nuove opere il quartiere napoletano di Barra, simbolo di quella periferia lasciata tante volte sola con i suoi problemi ma anche con le sue speranze.

Ed è proprio alle speranze che si ricollega il progetto del Rione dei sogni, avendo abbellito le palazzine del Rione Cavour con ben cinque murales. I cinque maxi-murales sono stati firmati da Jorit con i cileni Mono González e Inti, il peruviano Calaveras e il napoletano Tukios. Salvador Allende, un bambino palestinese con la kefiah, Martin Luther King e una ragazza con lo sfondo dell’universo, cui si aggiungono tre bambini che dormono e sognano nello stesso letto, facendo pensare a tutti i sogni e ai diritti negati per quei bambini che da tempo vogliono essere ascoltati: ecco le tracce indelebili del Rione dei Sogni.

Come in tutte le altre opere di Jorit, anche i protagonisti dell’ultimo murale sono raffigurati con due strisce rosse sul volto, che stanno a significare l’appartenenza alla Human Tribe.

“I sogni dei bambini -ha scritto Jorit sui social- sono un buon motivo per lottare e per sacrificare tutto a questa causa, perché i bambini sono innocenti e indifesi e sono i “grandi” che devono lottare per loro”.

Foto: pagina Facebook Jorit