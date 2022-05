Ivo Pogorelich al “Maggio della Musica” con un programma dedicato a Chopin

Eccezionale appuntamento con il pianoforte al “MAGGIO DELLA MUSICA” dove sarà ospite, giovedì 26 maggio alle ore 19.30 a Villa Pignatelli, il celebre concertista Ivo Pogorelich, icona del pianoforte romantico.

Il “Maggio della Musica” 2022, tradizionale rassegna musicale in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, è a un punto di svolta importante poiché giovedì 26 maggio alle ore 19.30 a Villa Pignatelli, per il secondo appuntamento di “Musica in Villa”, ci sarà un concerto molto atteso e decisamente unico, che vedrà protagonista un interprete di classe e icona del pianoforte romantico, Ivo Pogorelich, da lunghi anni assente da Napoli.

“Sono felice di tornare a Napoli – ha dichiarato il Maestro – Il mio primo concerto qui risale al 1979 quando, dopo aver vinto il Premio Casagrande, venni a suonare con l’Orchestra della Rai. Sin dal primo momento rimasi incantato dalla ricchezza culturale della città e anche da quella gastronomica. Non si può che rimanere ammaliati da Napoli”.

Il programma concepito dal pianista croato prevede Barcarolle op. 60 e Fantasia in Fa minore op. 49, opere della piena maturità di Chopin; la Sonata n. 3 in Si minore op. 58, l’ultima scritta dal compositore e considerata di difficilissima esecuzione; la Berceuse, conosciuta anche come “ninna nanna” (scritta nel 1844, ospite della scrittrice George Sand); infine, la celebre Polonaise-fantasie, opera di grande complessità armonica.

Il talento indiscusso di Pogorelich fu subito notato quando, nel 1980, partecipò al Concorso pianistico Internazionale Fryderyk Chopin che, per motivi mai chiariti, fu eliminato dalla graduatoria finale; a seguito di questa incredibile e assurda eliminazione, la celebra pianista Martha Argerich si dimise, per protesta, dalla giuria affermando di aver ascoltato un genio.

Il tempo e la strepitosa carriera del giovane pianista, ha dato poi ragione alla grande pianista argentina, che aveva già capito bene le capacità virtuosistiche e il talento indiscusso del giovane pianista. Numerose le sue eccellenti e memorabili incisioni per la prestigiosa Deutsche Grammophon, che ancora oggi ascolto e conservo con grande interesse e nobile cura.

Il Maggio della Musica, associazione presieduta da Luigia Baratti con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, dal 1997 opera sul territorio napoletano e da due anni è sostenuta dalla BCC Napoli presieduta da Amedeo Manzo. La venticinquesima stagione del Maggio della Musica è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Campania.

Il prossimo appuntamento della rassegna è previsto per l’1 giugno alle ore 19.30. Protagonista il pianista canadese Cheslav Singh.

BIGLIETTERIA: rivendite abituali, botteghino presso Villa Pignatelli a partire da un’ora prima del concerto. Costo del biglietto € 20,00 – ridotto under 26 € 15,00| Biglietto matinée € 15,00 – ridotto under 26 €10,00

INFO

Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes

Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli

drm-cam.pignatelli@beniculturali.it | +39 081 7612356

www.musei.campania.beniculturali.it