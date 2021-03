Isola dei Famosi 2021: Elettra Lamborghini positiva al covid

Isola dei Famosi, anticipazioni. Elettra Lamborghini è positiva al covid: Tommaso Zorzi pronto a sostituirla come opinionista?

Arrivano le ultime anticipazioni dell’Isola dei Famosi. Il reality show partirà lunedì 15 marzo con un opinionista in meno. Infatti, è di queste ore la notizia che Elettra Lamborghini è risultata positiva al covid.

L’ereditiera avrebbe dovuto ricoprire, insieme a Iva Zanicchi, il ruolo di opinionista all’interno del programma. Ora invece dovrà saltare le prime puntate e non si sa quando potrà tornare.

Ilary Blasi, che condurrà il programma, insieme agli autori avrebbero già individuato un sostituto. Stiamo parlando del vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi. L’influencer era stato già contattato in precedenza per ricoprire quel ruolo.

Al tempo, però, aveva rifiutato il ruolo per concedersi un po’ di riposo dopo i sei mesi di reclusione nella casa. Stando alle ultime anticipazioni di TVBlog, il ragazzo starebbe pensando di accettare questa nuova proposta.

Non sappiamo però se farà solo da sostituto alla Lamborghini, per poi andare via, o rimarrà comunque per tutta la durata della trasmissione. In quel caso prepariamoci a vederne delle belle.

