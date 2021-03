L’Isola dei Famosi 2021, ecco il cast: ci sono anche Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi

L’Isola dei Famosi 2021: lunedì 15 marzo su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste, Massimiliano Rosolino inviato dall’Honduras.

- Advertisement -

Lunedì 15 marzo (ore 21.40) partirà su Canale 5 la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il celebre reality che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi (la quale subentra ad Alessia Marcuzzi). Tornano dunque le vicende dei “naufraghi” vip alle prese con la lotta per la sopravvivenza su un’isola in Honduras, privati di ogni tipo di comodità. C’era grande attesa per il cast, reso noto sui social del programma.

Tra i 15 concorrenti di questa nuova edizione, spiccano Paul Gascoigne, celeberrimo, estroso e bizzarro calciatore degli anni ’90 con un glorioso passato nella Lazio e nella Nazionale inglese, e la conduttrice Elisa Isoardi, reduce dai successi a Ballando con le stelle.

A proposito di Ballando, ci sarà anche Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione del talent di Milly Carlucci. Ma ecco il cast completo.

L’Isola dei Famosi 2021: ecco chi sono i 15 naufraghi

Daniela Martani (ex hostess di Alitalia nonché concorrente del Grande Fratello);

(ex hostess di Alitalia nonché concorrente del Grande Fratello); Beppe Braida (comico);

(comico); Paul Gascoigne (ex calciatore);

(ex calciatore); Francesca Lodo (showgirl ed ex “letterina”);

(showgirl ed ex “letterina”); Roberto Ciufoli (attore);

(attore); Angela Melillo (showgirl);

(showgirl); Gilles Rocca (attore, ballerino e fonico);

(attore, ballerino e fonico); Valentina Persia (attrice “specializzata” nel raccontare barzellette);

(attrice “specializzata” nel raccontare barzellette); Akash (modello);

(modello); Visconte Guglielmotti (imprenditore di nobili origini);

(imprenditore di nobili origini); Elisa Isoardi (conduttrice televisiva);

(conduttrice televisiva); Vera Gemma (attrice);

(attrice); Drusilla Gucci (modella, discendente della storica griffe di moda);

(modella, discendente della storica griffe di moda); Brando Giorgi (attore);

(attore); Awed (youtuber).

L’Isola dei Famosi 2021: Lamborghini e Zanicchi opinioniste, Rosolino inviato dall’Honduras

Ad affiancare Ilary Blasi in studio ci saranno, con tutta la loro simpatia e spontaneità, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che promettono scintille come coppia di opinioniste. Inviato dall’Honduras sarà Massimiliano Rosolino, olimpionico di Nuoto e tra gli sportivi italiani più conosciuti al mondo.