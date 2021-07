Instagram, ecco chi sono i 10 influencer più pagati al mondo

Influencer, secondo gli ultimi dati la beauty blogger Huda Kattan è la più pagata con un costo per post di 18mila dollari. Sesta l’italiana Chiara Ferragni.

AGGIORNAMENTO IN DATA 1 LUGLIO 2021 ORE 18.30

Si allunga l’elenco degli influencer più pagati al mondo

Alla lista degli influencer più pagati al mondo si aggiunge Fedez (@fedez). Nella classifica aggiornata non poteva mancare il marito e socio di Chiara Ferragni. Il suo vero nome è Federico Leonardo Lucia, è un cantante rap ma oggi è anche un influencer molto seguito su Instagram.

Analizzando i dati del suo account, possiamo valutare un buon confronto tra link e follower. Ciò significa che può contare su una buona base di seguaci che partecipa attivamente alla vita del suo account.

Aggiornamento in data 11 agosto 2018 ore 11:00

Nasce la laurea per la Professione Influencer

Da oggi ci sarà una laurea ad attestare la professione di Influencer. La notizia arriva dalla Spagna il primo corso universitario di formazione per Influencer professionisti al via il 22 ottobre. A offrirlo, l’Università Autonoma di Madrid (UAM) all’interno della Escuela de Inteligencia Economica, con la collaborazione di Ibiza Fashion Week. Per direttore onorario, la stilista Agatha Ruiz de la Prada, circondata da un pool di docenti ”di chiara fama”.

Il corso, intitolato Intelligence Influencers: Fashion & Beauty, si legge nelle note dell’Università, nasce in risposta ”alla tendenza al declino del marketing tradizionale a fronte invece del forte incremento di quello nel settore social”. Obbiettivo, formare i cosiddetti influencer, combattere la sempre più diffusa ”mancanza di preparazione” e tutte quelle ”cattive pratiche” che costituiscono un grave ostacolo sia alla fiducia di produttori e brand che allo sviluppo e alla sostenibilità delle professione.

Quanto guadagna un influencer?

Secondo gli ultimi dati la beauty blogger Huda Kattan svetta nella Top 10 con un costo per post di 18mila dollari, seguita da Cameron Dallas e Jennifer Selter. La prima italiana è Chiara Ferragni, sesta in classifica, con un cachet di 12mila dollari per post, ma con un engagement tra i migliori in circolazione.

Lo rivela Blogmeter, l’azienda di social media intelligence guidata da Sacha Monotti Graziadei che, facendo leva sul proprio tool di Social Influencer, ha stilato un elenco dei 10 influencer più pagati di Instagram: una classifica scaturita da un’analisi effettuata nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2017 e l’11 gennaio 2018, basata sui dati di prezzo condivisi da HopperHQ.

Quello degli influencer è ormai un mercato florido che sta impattando in modo importante sulle scelte di molte aziende a livello mondiale. Secondo alcune indagini il settore inizia a movimentare cifre interessanti: ad esempio, solo negli Stati Uniti, stando a un report firmato da eMarketer, avrebbe generato qualcosa come 570 milioni di dollari solo su Instagram. Ormai di influencer ne nascono in quantità ogni giorno, c’è chi riesce nell’intento di affermarsi nel mondo dei social influenzando i consumatori e chi no. Quelli che ce la fanno possono vantare dei veri e propri tesori.

Sul gradino più alto del podio della Top 10 troviamo Huda Kattan, beauty influencer, nata negli Stati Uniti da genitori iraniani. Nel 2010 ha aperto il suo blog che nel giro di pochi mesi ha raggiunto una popolarità tale da lanciare il primo marchio di make up nel 2013. Oggi Huda Kattan può contare 25,6 milioni di follower su Instagram, dove posta circa 9 contenuti al giorno con un engagement mensile pari a circa 54 milioni di utenti. Un post sponsorizzato da questa influencer, secondo i dati rilasciati, costa circa 18mila dollari.

Al secondo posto, molto vicino al primo, c’è un giovane influencer uomo: Cameron Dallas, il cui cachet è pari a 17mila dollari per post. Ha iniziato a pubblicare video sulla piattaforma Vine nel 2012 e ora è ambasciatore D&G con circa 21 milioni di seguaci e un engagement mensile di 24 milioni di utenti.

Al terzo posto, Jennifer Selter. Popolare per le foto del suo fondoschiena, Jen conta 12 milioni di follower e un engagement di 6,3 milioni di utenti: 15mila dollari è il costo richiesto per un post sponsorizzato da questa stella del fitness.

Gli Youtubers Nash Grier e Zoe Sugg condividono la quarta piazza: entrambi, per ogni loro singolo post sponsorizzato su Instagram chiedono 13mila dollari. Il primo è conosciuto soprattutto per i suoi video di sketch comici, che l’hanno portato a raggiungere i 10 milioni di follower su Instagram e quasi 5 milioni di iscritti al canale YouTube; la seconda, meglio conosciuta come Zoella, è diventata popolare per i suoi video su bellezza e moda e ora può contare su oltre 12 milioni di iscritti sul suo canale YouTube e quasi 11 milioni di seguaci su Instagram.

Al sesto posto troviamo l’unica influencer italiana in classifica: Chiara Ferragni, ideatrice del marchio The Blond Salad. La compagna del rapper Fedez ha un costo per post sponsorizzato di 12mila dollari, ma su Instagram ha a disposizione uno degli engagement migliori in circolazione, con oltre 40 milioni di utenti mensili e 13 milioni di seguaci.

Al settimo e ottavo posto della classifica vi sono due blogger americane di moda e life style: Julie Sariñana, meglio conosciuta come SincerelyJules e Aimee Song, o SongOfStyle, che condividono lo stesso numero di seguaci su Instagram: 4,8 milioni ciascuno. La prima ha un costo per post di 10mila dollari, la seconda di 9mila.

Completano la Top 10 Danielle Bernstein che, grazie al profilo Instagram WeWoreWhat, può contare su 1,8 milioni di follower e circa 7mila dollari per ogni singolo post sponsorizzato e Liz Eswein(@newyorkcity), fotografa con base a New York che vanta 1,4 milioni di follower su Instagram e un cachet di 6mila dollari per post sponsorizzato. (LaPresse).