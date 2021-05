In concerto a Torchiara, il soprano Maria Pia Garofalo

Domenica 6 giugno 2021, alle ore 19.00, è previsto il Galà Lirico “Perla del Cilento” dedicato al soprano Maria Pia Garofalo, che interpreterà alcune celebri arie d’opera.

- Advertisement -

Nella splendida cornice del Palazzo Baronale De Conciliis, presso Torchiara, piccolo e ridente comune campano nell’entroterra di Agropoli, il 6 giugno 2021, alle ore 19.00 si esibirà il celebre soprano Maria Pia Garofalo in un serata all’insegna della grande musica. Infatti per questa data è previsto il Galà Lirico “Perla del Cilento” dove la già citata soprano, accompagnata al pianoforte dal M° Cira Lariccia, proporrà una serie di arie famose tratte delle opere più belle e conosciute del melodramma italiano, spaziando tra grandi autori come Puccini e Verdi.

Questo concerto sarà dedicato al soprano Maria Pia Garofalo che, nel 2016, fu eletta “Perla del Cilento” per le sue spiccate doti artistiche di convincente interprete lirica che con la sua bella voce anima spesso le serate della cittadina di Agropoli. Per l’occasione la cantante indosserà un abito di scena confezionato apposta dalla stilista ufficiale della serata Armida Cammarota, che ha realizzato tutti gli abiti d’epoca con gusto e passione.

Inoltre la make up artist è stata affidata a Martina Rizzo. I gioielli che completeranno i meravigliosi abiti di scena, sono ancora una volta curati da Lucia Vitiello. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nella persona dell’Assessore alla Cultura Gennaro Guida e del Sindaco di Torchiara Massimo Farro, che con la loro preziosa disponibilità e sensibilità artistica, hanno permesso di organizzare questo gradevole evento.

Naturalmente lo svolgimento della serata avrà luogo secondo precise direttive anti-covid, in totale sicurezza. Qui di seguito, il ricco programma della serata dove verranno proposte alcune immortali arie liriche, che hanno fatto grande il melodramma italiano grazie al genio indiscusso di artisti come Verdi e Puccini, le cui musiche immortali continuano ad emozionare intensamente e con passione.