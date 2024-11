Il Volley Napoli presenta la stagione 2024/25

Il Volley Napoli è pronto a ripartire per regalare emozioni pallavolistiche al territorio di Napoli e campano in generale.

La nuova stagione è alle porte ed il Volley Napoli è pronto a ripartire per regalare emozioni pallavolistiche al territorio di Napoli e campano in generale. Con la sua prima squadra, infatti, la società azzurra competerà anche quest’anno nel campionato regionale di Serie C femminile. La rosa, guidata da mister Mariano Catelli, è composta da un mix di atlete d’esperienza e giovani provenienti dal vivaio del club.

Le ragazze sono ovviamente già al lavoro in vista dell’imminente inizio del campionato, previsto per la fine del mese di ottobre, ed ogni giorno in palestra si allenano con dedizione e carattere. Per inaugurare la nuova stagione, la società terrà il giorno 17 ottobre alle ore 19:00 alla Multicenter School di Pozzuoli la presentazione ufficiale dell’annata 2024/25.

L’evento di presentazione del Volley Napoli

A partire dalle ore 19:00, dunque, prenderà forma un evento di presentazione condotto dalla speaker radiofonica Rosanna Bernardo e dalla giornalista Silvia De Martino. Una serata all’interno della quale interverranno le istituzioni locali, le associazioni che operano sul territorio e alle quali il Volley Napoli ha deciso di dare il suo supporto e gli sponsor che vivranno questa stagione insieme al club.

Nel corso della cerimonia verranno presentati i nuovi kit gara e le squadre, dalle più giovani iscritte al campionato federale, alla prima squadra di punta della società. Il Volley Napoli da anni compete in Serie C con l’obiettivo di puntare al campionato nazionale della Serie B2, conducendo sempre delle annate competitive ai vertici della classifica.

Davanti al pubblico e ai presenti in sala, il 17 ottobre verrà presentato il roaster ufficiale con cui la società prenderà parte al massimo campionato regionale. Si tratterà, quindi, di una serata in cui al centro ci saranno i valori sportivi che da anni il club porta avanti, oltre che ovviamente il divertimento e la convivialità.

Le Associazioni che operano sul territorio

Oltre alla presenza di istituzioni, saliranno sul palco della Multicenter School diverse associazioni che il Volley Napoli ha sostenuto in passato e deciso di sostenere nella prossima stagione. Tra queste, ABIO Napoli, con cui il club azzurro collaborerà per raccogliere giocattoli per i bambini in ospedale e sostenere l’operato dei volontari.

Insieme all’Oratorio Parrocchia San Lorenzo lo scorso anno il Volley Napoli ha realizzato un campetto da pallavolo da destinare ai giovani ragazzi del territorio. Un progetto dal titolo “Un Campetto per Sognare”, con cui si sono recuperati gli spazi dal parcheggio destinato alla parrocchia per donarli ai bambini.

Il Volley Napoli, inoltre, sostiene anche il Progetto Pace Onlus acquistando i doni di Natale prodotti dall’orto sociale dell’associazione con l’impiego di ragazzi diversamente abili.

In una serata di condivisione, emozione e sport, il Volley Napoli il 17 ottobre presenterà la prossima stagione.