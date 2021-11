Il Verona ferma il Calcio Napoli: 1-1 al Maradona

Il Calcio Napoli non riesce a trovare la vittoria. Partita giocata su ritmi altissimi con il Verona. Gli azzurri pareggiano con Di Lorenzo.

Contro un Verona in gran forma, il Calcio Napoli, forse anche stanco per i troppi impegni, non riesce a trovare la vittoria. Partita giocata su ritmi altissimi con il Verona che ha dimostrato un gran palleggio ed una capacità di essere pericoloso che fino ad ora poche squadre avevano dimostrato contro gli uomini di Spalletti.

Osimhen poche volte pericoloso è stato ben fermato dalla difesa scaligera mentre -insigne e Politano non sono riusciti a creare quella superiorità sulle fasce che, in queste gare,è necessario. Due pali, una costante pressione e una partita giocata in avanti fino all’ultimo respiro. La mancanza di Koulibaly si è sentita solo sul gol del vantaggio di Simeone ma Rrhamani e Juan Jesus hanno comunque giocato una buona partita.

I dati statistici, comunque, parlano di una partita giocata alla pari con un Napoli, però, sfortunato per due legni colpiti. Pareggia il Napoli con Di Lorenzo e dopo una ventina di minuti siamo 1-1. Negli ultimi minuti non è bastato il doppio vantaggio per le due espulsioni per venire a capo del fortini veronese. Un ultima annotazione per l’arbitro che ha fatto giocare molto poco nella ripresa e non ha dato il giusto recupero per una partita troppo spezzettata soprattutto, appunto, nella ripresa. Napoli che resta in serie positiva. Ora la pausa per le nazionali prima di una serie di partite che diranno moltissimo sulle ambizioni del Calcio Napoli sia in Italia che in Europa.

Formazioni in campo

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Fabian Ruiz, Anguissa (86′ Mertens), Politano (62′ Lozano), Zielinski (62′ Elmas), Insigne (86′ Ounas), Osimhen (91′ Petagna). All. Spalletti Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter (83′ Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale, Barak (Bessa), Caprari (83′ Kalinic), Simeone (83′ Lasagna). All. Tudor Arbitro: Ayroldi di Molfetta Marcatori: 13′ Simeone, 18′ G. Di Lorenzo Note: espulsi Bessa all’86’ e Kalinic al 93′. Ammoniti Rrahmaini, Veloso, Osimhen Cronaca della partita – PRIMO TEMPO – 9′ – destro di esterno di Osimhen in area, ribatte un difensore 12′ – bella parata di Ospina su destro di Caprari 13′ – gol del Verona con deviazione di Simeone in area: 1-0 15′ – destro in area di Insigne, alto 18′ – goooool Di Lorenzo! 18′ – inserimento di Di Lorenzo su assist di Fabian: diagonale vincente, 1-0! 27′ – taglio di Insigne per Politano, esterno della rete 31′ – ammonito Rrahmani 31′ – destro di Barack, salva in spaccata di Rrahmani 35′ – stop e girata di Insigne, gran parata di Montipò 41′ – ammonito Barak 42′ – cross di Politano, girata di sinistro di Osimhen: palo! – SECONDO TEMPO – 48′ – punizione di Insigne, Montipò respinge a terra 59′ – ammonito Veloso 62′ – entra Elmas per Zielinski 62′ – entra Lozano per Politano 68′ – sinistro di Barak e Ospina blocca in presa bassa 75′ – entra Bessa per Barak 75′ – entra Lasagna per Simeone 80′ – ammonito Bessa 83′ – entrano Kalinic e Magnani per Capriari e Gunter 84′ – ammonito Kalinic 86′ – entra Mertens per Anguissa 86′ – entra Ounas per Insigne 87′ – ammonito Osimhen 88′ – espulso Bessa 90′ – punizione di Mertens, palo! 90′ + 1′ – entra Petagna per Osimhen 90′ + 3′ – espulso Kalinic 90′ + 5′ – finisce 1-1 tra Napoli e Verona