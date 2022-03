Il pianista Angelo Villari ai Concerti di Primavera della Chiesa Evangelica Luterana

Secondo appuntamento dei “Concerti di Primavera” alla Chiesa Evangelica Luterana con il recital pianistico di Angelo Villari, musicista noto, bravo e molto amato dal grande pubblico, con un programma molto interessante.

Appuntamento con la grande musica mercoledì 9 marzo alle ore 20,30 con le serate musicali della XXII edizione dei CONCERTI DI PRIMAVERA organizzati dalla Chiesa Evangelica Luterana di Napoli presieduta da Riccardo Bachrach. Per questioni legate alle norme anti Covid, quest’anno i concerti si svolgeranno nella più capiente Chiesa Anglicana di via San Pasquale anziché nell’abituale sede di via Carlo Poerio.

Protagonista della seconda serata del programma 2022 sarà il pianista salernitano Angelo Villari, musicista noto e molto amato dal pubblico della rassegna che lo ha visto esibirsi in altre edizioni, inizia lo studio del pianoforte e del violino all’età di 13 anni.

Nel 2012 conclude gli studi in pianoforte, violino e composizione al Conservatorio di Musica ‘’G. Martucci’’ di Salerno, quindi si trasferisce a Vienna dove prosegue gli studi pianistici. Nel 2014 esordisce al Musikverein di Vienna ospite della Gesellschaft der Musikfreunde nel Concerto – Masterclass sulle sonate di Beethoven tenuto dal pianista Till Fellner.

Tra i concorsi in cui è stato premiato vi sono: Concorso Pianistico Internazionale Roma 2009, Concorso Pianistico Internazionale “Città di Caraglio” 2014, 4° Internationalen Béla Bartók Klavierwettbewerb -Wien 2015, XVI. Wiener Pianisten – Wettbewerb 2017, 18° Internationaler Musikwettbewerb OSAKA 2018. Nel 2021 è stato ospite al Wagner Festspiel di Bayreuth, essendo vincitore della borsa di studio Richard-Wagner-Verband.

Altre borse di studio, gli sono state attribuite dalla fondazione Carl Bechstein e dal DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Attualmente approfondisce lo studio del Repertorio Liederistico e gli studi pedagogici presso la Hochschule für Musik di Detmold, in Germania, presso cui ha un contratto di insegnamento.

Nella serata citata verranno proposte musiche di Baldassarre Galluppi con la celeberrima Sonata in do maggiore, T.27, di cui abbiamo una memorabile interpretazione di Aturo Benedetti Michelangeli, di Ottorino Respighi con i Sei pezzi per pianoforte, i Preludi dal Primo Libro di Claude Debussy, e di Ludwig van Beethoven l’ultima incredibile Sonata in Do minore n. 32, op. 111.

L’ingresso a tutti i concerti, come sempre, è gratuito Per accedere alla Chiesa Anglicana di via San Pasquale è obbligatorio il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

Per ulteriori informazioni www.celna.it

