Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 7 gennaio: Tina decide di operarsi

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 3 al 7 gennaio. Tina cambia idea nuovamente e decide di fare l’operazione. Flavia torna a Milano e Ludovica avrà più di una discussione con lei.

Zia Ernesta è tornata ma è dubbiosa rispetto la dichiarazione che è chiamata a fare davanti al giudice per la morte di Gloria. Tale dichiarazione è fondamentale per poter permettere a Ezio e Veronica di sposarsi.

Per Vittorio il 1963 inizia all’insegna dell’ottimismo e dei nuovi progetti per il Paradiso delle signore. Umberto crede molto nell’idea di far uscire il Paradiso Market anche in edicola. Tina cambia idea e decide di operarsi: l’intervento avrà luogo la settimana dopo.

La piccola Irene, figlia di Anna Imbriani, regala a Salvatore un disegno fatto da lei. Flavia Brancia di Montalto sta per tornare a Milano e non sa della storia d’amore tra Ludovica e Marcello. I due devono dunque separarsi temporaneamente, ma Flavia – appena arrivata – si accorge di qualcosa…

Veronica vorrebbe conoscere il giovane a cui Gemma è interessata, ma la ragazza cerca ancora di prendere tempo. Marco di Sant’Erasmo, tornato dalle vacanze, riceve subito un nuovo incarico di lavoro che lo porterà ancora una volta a interagire con Stefania. Dopo la cravatta “stranamente” trovata in casa, Flavia chiede spiegazioni a Ludovica.

Mentre Ezio e Veronica parlano sempre più liberamente del loro futuro matrimonio, Gloria soffre quando vede l’anello al dito della donna che ora sta con il suo ex. Assistiamo a un aspro litigio tra Flavia e Ludovica, con quest’ultima che subito dopo va a farsi consolare da Marcello (tornato nel frattempo a stare da Armando).

Ezio e Veronica si rendono conto che per sposarsi ci vorrà una testimonianza di zia Ernesta, necessaria per entrare in possesso del certificato di morte di Gloria. Quest’ultima rivela a Ezio che Ernesta sta per giungere a Milano e che sa tutto su di lei. A sorpresa, scopriamo che tra Adelaide e Flavia ci sono ancora delle “ruggini” importanti.

Sandro cerca Tina al telefono, ma lei si fa negare. Ernesta è arrivata a Milano e Stefania le confida che, pur essendo felice di vedere papà Ezio di nuovo realizzato in campo sentimentale, soffre ancora per il fatto di non avere una madre al suo fianco.

Alla Befana, il Circolo “sponsorizza” un evento ippico a cui Stefania prende parte per sostenere Marco, che deve intervistare una giovane amazzone. All’evento viene invitata anche Gemma, che però – nell’incontrare la cavallerizza – ripensa a un passato lontano ma in grado ancora di far soffrire.

Rivediamo dopo tanto tempo Fiorenza Gramini, che incontra Flavia Brancia e capisce subito che la donna non sa nulla della relazione tra Ludovica e Marcello. La riffa al Paradiso – animata da Tina, dalla piccola Serena e da una famosa attrice, si rivela un gran successo.

Zia Ernesta non sembra tanto convinta riguardo alla dichiarazione di presunta morte di Gloria, anche perché dovrebbe presentarsi di fronte a un giudice; la donna parla della faccenda con Ezio. La presenza della madre sta diventando un grosso problema per Ludovica, fatto sta che Flavia non sembra voler lasciare Milano in tempi brevi.

Per Anna Imbriani è arrivato il momento di essere ufficialmente invitata a casa Amato. Gemma ha problemi a riprendere ad andare a cavallo, ma Marco la incita in tal senso. La Gramini dice tutto a Flavia riguardo a Ludovica e Marcello. Mentre Ezio e la zia Ernesta parlano di Gloria, qualcuno li spia.

