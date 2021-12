Il cuore non basta: al Maradona Napoli-Atalanta 3-2

Napoli-Atalanta 3-2: Al vantaggio atalantino rispondono gli azzurri con Zielinski e Mertens. Rimonta bergamasca con Demiral e Freuler.

Gli applausi dello stadio a fine partita Napoli-Atalanta dicono tutto: i ragazzi di Spalletti costretti a giocare senza 5 titolarissimi danno l’anima in campo aggredendo gli avversari e mettendoli spesso in difficoltà. La reazione al vantaggio di Malinosky è fantastica ed in campo si vede solo il calcio Napoli.

Mertens sale in cattedra prima con l’assist per Zielinsky e poi con la rete del vantaggio. Purtroppo la mancanza di cambi in panchina nonostante un propositivo Ounas fa la differenza e l’Atalanta riesce a riprendere la partita ed a farla sua. La sfida diretta va all’Atalanta ma non si può non applaudire gli azzurri che, come detto, hanno messo l’anima in campo.

Benissimo Mertens. Buone anche le prove di Malcuit, Mario Rui e Zielinsky. Ora il calcio Napoli scende al terzo posto ma ha ceduto il primo solo a causa degli infortuni: la storia si ripete ma la grinta di oggi è di buon auspicio per il futuro. Si torna in campo giovedì contro il Leicester per fare strada anche in Europa.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Malcuit (84′ Plitano), Lobotka (56′ Demme), Zielinski, Mario Rui, Lozano (67′ Ounas), Elmas, Mertens (67′ Petagna). All. Spalletti

ATALANTA: Musso; Toloi, Demiral, Palomino, Zappacosta (46′ Hateboer), De Roon, Freuler, Maehle (82′ Djimsiti), Pessina (56′ Ilicic), Malinovskiy (73′ Pasalic), Zapata (82′ Muriel). All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 7′ Malinovskiy, 40′ P. Zielinski, 47′ D. Mertens, 66′ Demiral, 71′ Freuler

Note: ammoniti Rrahmani, Djimsiti, Pasalic

Cronaca

1′ – comincia il match

5′ – cross di Lozano e girata di Mertens, Toloi salva

7′ – gol dell’Atalanta con sinistro di Malinovsky che si infila sotto la traversa: 1-0

12′ – cross di Mario Rui e spaccata di Lozano che manca la rete da un metro, clamorosa occasione azzurra

17′ – ammonito Malinovskiy

19′ – progressione di Pessina, blocca Ospina

23′ – sinistro diagonale di Pessina, fuori

27′ – diagonale di Zappacosta, Ospina ci arriva in tuffo

30′ – inserimento e diagonale di sinistro di Lozano, blocca Musso

40′ – goooool Zielinski!

40′ – sinistro di Piotr che infila il pareggio: 1-1

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Hateboer per Zappacosta

47′ – gooooool Mertens!

47′ – lancio di Malcuit e progressione di 40 metri col pallone di Dries che infila il portiere di precisione: 2-1!

52′ – colpo di testa di Duvan, palo

56′ – entra Demme per Lobotka

56′ – entra Ilicic per Pessina

58′ – ammonito Rrahmani

64′ – ammonito Malcuit

65′ – colpo di testa di Demiral e gran balzo di Ospina che alza

66′ – pareggio dell’Atalanta con diagonale potente di Demiral

71′ – terzo gol dell’Atalanta con Freuler che piazza di sinistro in area: 3-2

73′ – entra Pasalic per Malinovskiy

76′ – tiro cross di Malcuit, Musso salva

82′ – entra Djimsiti per Mahele

82′ – entra Zapata per Muriel

84′ – entra Politano per Malcuit

87′ – ammonito Djimsiti

87′ – punizione di Mario Rui, respinge Musso

90′ + 3′ – spaccata di Petagna in area, alto

90′ + 4′ – finisce con il successo dell’Atalanta per 3-2