Il commercialista Vincenzo Natale lancia un appello alle forze giovani e competenti per una “Frignano migliore”

FRIGNANO – “E’ giunto il momento che il comune di Frignano venga governato da forze giovani e competenti. L’attuale situazione economico-finanziaria da pre-dissesto acclarato, conseguenza di una gestione poco attenta dell’amministrazione uscente, una rete viaria e fognaria da terzo mondo, il centro storico abbandonato nell’incuria e nel degrado, sono tutti segnali evidenti di un comune allo sbando. Bisogna cambiare registro. Serve una ‘chiamata alle armi’ di persone competenti, disponibili a mettere al servizio della comunità le loro esperienze, la loro professionalità, il loro tempo. E’ il momento di scendere in campo per una Frignano migliore!”. E’ questo l’appello lanciato da Vincenzo Natale, componente della Commissione Enti locali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

“Amministrare il comune non deve essere un impiego bensì una missione – prosegue Natale – in particolare perché bisognerà rimettere in ordine una macchina amministrativa completamente carente e inefficiente, anche a causa del sottodimensionamento della forza lavoro. Bisognerà procedere con la digitalizzazione di tutte le procedure amministrative, la completa informatizzazione, l’accesso alla rete delle informazioni pubbliche tese a migliorare la vita del cittadino”.

“E’ necessario mettere in campo una task force di tecnici e professionisti – rimarca Natale – pronti a sfruttare le risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate nei prossimi anni al miglioramento delle infrastrutture locali. Una rivoluzione culturale, di pensiero e azione, che spazzi via tutto ciò che è vecchio e superato. Occorre porre in soffitta la politica clientelare finalizzata solo alla crescita del consenso personale, che trasforma i diritti in favori. Basta con i soliti volti, con i potentati locali che sponsorizzano candidati asserviti a logiche egoistiche invece che al bene del paese. A Frignano adesso si cambia”.