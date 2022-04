I migliori volumi della storia di MORBIUS l’antieroe Marvel in questi giorni al cinema

Morbius: Una raccolta di 16 incredibili storie alcune inedite in Italia, da quelle che raccontano la sua leggendaria origine fino alle più moderne. Scopri i titoli e come acquistare.

Un altro personaggio del grande universo Marvel sta stregando i milioni di fan della Casa delle Idee in tutto il mondo con le sue avventure: si tratta di Michael Morbius, brillante scienziato premio Nobel diventato suo malgrado un vampiro, protagonista dell’omonimo film Morbius, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Un personaggio tormentato, ideato grazie al talento dello scrittore Roy Thomas e del disegnatore Gil Kane, e tutto da scoprire grazie alle proposte Panini Comics che lo vedono protagonista.

A un passo dalla morte per colpa di una misteriosa malattia che distrugge le sue cellule del sangue, lo scienziato Michael Morbius inventa una cura sperimentale che però fallisce e lo trasforma in Morbius, il Vampiro Vivente! Inizia così l’avventura di uno dei più affascinanti antieroi della Marvel, una creatura della notte che lotta quotidianamente per mantenere la sua umanità, anche di fronte a un mondo che fa di tutto per cercare di sottrargliela.

Per muovere i primi passi nella ricca bibliografia dedicata al personaggio, Io sono Morbius è il volume antologico perfetto con cui iniziare. Una raccolta di 16 incredibili storie – alcune inedite in Italia – da quelle che raccontano la sua leggendaria origine fino alle più moderne, per scoprire non solo come il dottor Michael Morbius si sia trasformato in una creatura della notte, ma anche per leggere i più importanti momenti della sua tormentata esistenza. A completare il quadro, inoltre, un ricco apparato redazionale con tantissimiarticoli di approfondimento.

Prezzo: € 25,00

Pagine: 320

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18×27

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Tra le ultime serie dedicate al revival del Vampiro Vivente, Morbius – Vecchie ferite è un fumetto a tinte horror/noir in stile anni 90, sceneggiato da Vita Ayala (Shuri) e disegnato da Marcelo Ferreira (Absolute Carnage vs. Deadpool), che segna lo spettrale ritorno sulle scene del personaggio. Possibile che Michael Morbius abbia finalmente trovato la cura per guarire dal suo vampirismo dopo anni? Ma il percorso di guarigione è disseminato di innumerevoli difficoltà e mostruosi pericoli, e Spider-Man è disposto ad aiutarlo solo se Morbius placherà la sua sete di sangue.

Prezzo: € 16,00

Pagine: 112

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

Morbius il Vampiro Vivente – La notte del vampiro, che raccoglie le due spettacolari serie a lui dedicate pubblicate negli anni 70 Adventure into Fear e Vampire Tales, è il volume ideale per chi vuole proseguire nel recupero delle storie classiche del personaggio. Un viaggio agghiacciante nel mondo dell’orrore e del sovrannaturale raccontato da grossi calibri del comicdom americano, tra cui Mike Friedrich, Steve Gerber, Doug Moench, Don McGregor, P. Craig Russell, Paul Gulacy, Gil Kane e Frank Robbins.

Prezzo: € 39,00

Pagine: 464

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Fumetteria, online

Per i fan più accaniti, il volume giusto è Morbius – Figlio della mezzanotte, che raccoglie in edizione integrale la maxiserie del 2013 che ha ispirato il film diretto da Daniel Espinosa. Una storia scritta da Joe Keatinge (Marvel Knights: Hulk), disegnata da Richard Elson (Loki: Journey Into Mystery) e Valentine De Landro (Bitch Planet) che rivisita l’origine del Vampiro Vivente partendo dalla sua infanzia in Grecia, fino al percorso di redenzione che lo condurrà a difendere il quartiere di Brownsville a Brooklyn, un posto malfamato dove le gang sono sopra la legge e dettano le loro regole.

Prezzo: € 26,00

Pagine: 232

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 18×27

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

La prima apparizione e l’origine di Morbius risalgono a un numero della serie Amazing Spider-Man uscito nel lontano 1971. Gli scontri più avvicenti tra il Tessiragnatele e il Vampiro Vivente sono raccolti in Spider-Man vs Morbius, volume che propone anche il racconto del ventennale del personaggio, in cui Morbius diventa il protettore dei subumani di New York. I testi sono di Stan Lee, Roy Thomas, Todd McFarlane e Paul Jenkins, disegni di Gil Kane, dello stesso McFarlane e di Paolo Rivera.

Prezzo: € 20,00

Pagine: 160

Rilegatura: Cartonato

Formato: cm 17×26

Interni: A colori

Distribuzione: Libreria, fumetteria, online

