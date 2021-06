“Ritorno al futuro – Parte II” su Sky Family. I film in tv mercoledì 9 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 8 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Non sposate le mie figlie! – 21:25 Rai 1 Looper – In fuga dal passato – 21:15 Sky Cinema Fuga per la vittoria – 21:00 Iris Hard Kill – 21:20 Italia 1 Paura primordiale – 21:20 Rai 4 C’è post@ per te – 21:15 Premium Cinema 2 Aspirante vedovo – 21:10 Rai Movie Cold Zone – Minaccia ghiacciata – 21:15 Cielo Ritorno al futuro – Parte II – 21:00 Sky Family Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Back to the Future Part II

Back to the Future Part II Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Michael J. Fox, Elisabeth Shue, James Tolkan, Jeffrey Weissman, Billy Zane, Casey Siemaszko, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson TRAMA Emmett “Doc” Brown avverte Marty Mc Fly che, per il bene della sua futura famiglia, deve recarsi nel 2015 per correggere gli eventi. Hill Valley è infatti terrorizzata da Biff, arricchitosi grazie al possesso di un annuario sportivo che gli consente di conoscere in anticipo i risultati delle partite. Nel tentativo di riportare tutto alla normalità, Marty deve poi tornare, sempre grazie alla sua mitica macchina del tempo, nel 1955 proprio mentre si stanno svolgendo le avventure del primo episodio…