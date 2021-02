I film in tv mercoledì 3 febbraio: “Il principe cerca moglie” su Italia 1

Il principe cerca moglie (Coming to America) è un film commedia del 1988 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Eriq La Salle e un cameo non accreditato del regista Tobe Hooper. Akeem è l’erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. Ma Akeem, educato all’occidentale, si è messo in testa di volere una donna che lo ami per se stesso e non per la sua posizione sociale. Per questo va in America dove si finge studente povero e, lavorando come inserviente in un grande fast food, conquista la figlia del ricco proprietario, malgrado la ragazza sia già fidanzata con un arrogante “figlio di papà”.

