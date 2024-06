Gusto Italia sull’isola di Procida dal 27 al 30 giugno a Marina Grande

Gusto Italia, ritorna la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo da giovedì 27 a domenica 30 giugno a Procida sulla passeggiata di Marina Grande.

Gusto Italia è pronto a sbarcare sull’isola di Procida, la più autentica del Golfo di Napoli, Capitale Italiana della cultura nel 2022.

Già descritta, in epoca classica, da Giovenale, da Stazio e da Virgilio, nella letteratura trova la sua massima espressione nel romanzo L’isola di Arturo di Elsa Morante. Tra quelle pagine Procida è la dimensione straordinaria che accoglie le vicende del giovane protagonista.

Regina del turismo lento, tra le sue viuzze strette e colorate, è possibile ritrovare innumerevoli scorci resi celebri dal cinema, che l’ha scelta spesso come set.

E sarà proprio qui che la fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo porterà con sé l’Italia del gusto e del saper fare, da giovedì 27 a domenica 30 giugno, sulla passeggiata di Marina Grande.

Il fitto calendario estivo 2024 proseguirà fino a settembre, con nuove località mai toccate prima, tra Campania, Lazio e Basilicata, come Policoro e Casalvelino.

Questa tappa di Gusto Italia è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Procida, grazie al sindaco Raimondo Ambrosino e all’assessore Leonardo Costagliola, e dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

L’ingresso, sempre gratuito dalle ore 10 a mezzanotte, consente a tutti i visitatori di tuffarsi tra le eccellenze del Made in Italy e realizzare una spesa consapevole.

“Siamo fieri di ospitare per la seconda volta Gusto Italia”, ha commentato l’assessore Leonardo Costagliola, “un evento perfetto per dare il via alla stagione estiva in nome delle eccellenze gastronomiche e artigianali del centro e del Sud Italia”.

“Procida è una perla ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Una cornice straordinaria per il nostro tour che non vuole far altro che accendere i riflettori sul nostro Made in Italy e rivitalizzare il rapporto diretto tra produttori e consumatori”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Per il sabato sera è in programma un Concorso Sfilata dedicata ai più piccoli. Grazie a “Miss e Mister Baby” si giocherà con la moda in uno spettacolo divertente per tutta la famiglia, la partecipazione per tutti i bambini è gratuita.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

In questa tappa di Gusto Italia numerose le aziende locali, ma anche gli stands dedicati a eccellenze nazionali come salumi e formaggi.

Da Roma arriverà un’azienda di torrefazione, dalla Calabria giungerà la liquirizia, sia pura e grezza che in panetti adatti alla preparazione del liquore, così come ci saranno la nduja, i salumi (anche a base di suino nero calabrese) e i formaggi. Presente anche del vino dolce di mosto d’uva e dolci torroncini di sesamo.

Dalla Campania giungeranno i dolci della tradizione e le zeppole calde, ma anche tutti i prodotti legati alla nocciola di Giffoni IGP, come le spalmabili, i torroni e i croccanti realizzati al momento e caramelle, lecca lecca e marshmallow provenienti da Napoli. Da Benevento tanti sott’oli, confetture e golose marmellate.

Dalla Puglia taralli pugliesi friabili e senza lievito a vari gusti, mentre dalla Sicilia dolci della tradizione e cassate.

Per l’artigianato artistico sarà tempo di bijoux artigianali, anche in ceramica e con il corallo di Torre del Greco, ceramiche di antica tradizione campana, prodotti in pelle realizzati a mano come borse e portafogli, borse e articoli di moda realizzati in sughero, nonché calze e calzini di finissima manifattura. Di Terni è l’azienda che realizza e propone prodotti per la pulizia di ogni tipo di pellame.

Gusto Italia è aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 5 al 7 luglio – Casal Velino (SA)

Dall’11 al 14 luglio – Policoro (MT)

Dal 24 al 27 luglio – Camerota (SA)

Dal 1 al 4 agosto – Villammare (SA)

Dall’8 all’11 agosto – Castellabate (SA)

Dal 14 al 18 agosto – Metaponto (MT)

Dal 21 al 25 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 28 agosto al 1° settembre – Matera

Dal 5 all’8 settembre – Salerno

Dal 12 al 15 settembre – Frascati (RM)