Guardiani della Galassia Vol 3 arriverà a maggio 2023

Guardiani della Galassia Vol 3, anticipazioni. Marvel annuncia la data di uscita del terzo capitolo della saga: il 5 maggio 2023.

Grandi novità in casa Marvel Studios. Nella giornata di ieri la casa produttrice ha pubblicato sui propri social un video di recap dei film usciti fino ad oggi per poi presentare la 4° fase del loro progetto, il Marvel Cinematic Universe, con le date dei prossimi film.

In particolare è stata svelata la data di uscita di Guardiani della Galassia Vol 3, che arriverà nei cinema (si spera) il 5 maggio 2023. La notizia farà felici i fan, visto che il progetto di questo film ha incontrato diverse problematiche.

Innanzitutto, ovviamente, il covid ha rallentato tutto nell’ultimo anno. Anche prima, però, il film ha visto dei rinvii, doveva uscire inizialmente nel 2020, a causa delle problematiche relative al suo regista James Gunn.

Il regista è stato prima allontanato da Disney che poi, tempo dopo, è tornata sui suoi passi riaffidando il progetto nelle sue mani. Però Gunn, nel frattempo, aveva accettato di dirigere The Suicide Squad, film degli eterni rivali della DC.

Per tutti questi motivi le riprese del film inizieranno solo quest’anno. La notizia però farà felici i fan, visto che ci saranno ben due anni di tempo per terminare le riprese (considerando che il secondo capitolo ha richiesto un anno di riprese).

Tante attenzioni per il film da parte dei produttori e tantissima attesa da parte dei fan, non ci resta che aspettare per avere ulteriori aggiornamenti.