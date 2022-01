Green Pass, firmato il nuovo DPCM: ecco dove non sarà necessario

Il premier Draghi ha firmato il DPCM in cui è stato stilato l’elenco delle attività primarie cui si potrà accedere senza Green Pass: ecco quali sono.

Il premier Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM nel quale vengono indicate le attività commerciali in cui, a partire da martedì 1 febbraio, si potrà accedere senza Green Pass.

Nella lista dei negozi dove è possibile entrare senza certificazione verde rientrano supermercati e alimentari (solo per i beni essenziali), farmacie, parafarmacie, benzinai, ottici, oltre che i negozi di prodotti per animali e per il riscaldamento.

Inoltre, si potrà entrare senza Green Pass anche negli uffici giudiziari o di pubblica sicurezza per presentare denunce.

In linea generale, accesso possibile per le “esigenze essenziali e primarie”, tra le quali non figura il ritiro della pensione (per il quale sarà dunque necessario il Green Pass).