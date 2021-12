Green pass, centinaia di pendolari controllati a Napoli: 2 sanzioni

Al termine dei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-contagio e il possesso del green pass da parte dei carabinieri a Napoli, sono state sanzionate solo due persone.

Giornata di controlli in città per i Carabinieri del comando gruppo di Napoli volti alla verifica del rispetto delle norme anti contagio. Alla fermata dei Colli Aminei sono stati controllati 207 pendolari mentre alla metro di Chiaiano sono 162 le persone sottoposte al controllo di verifica per il possesso del green pass.

A Pozzuoli i Carabinieri hanno controllato 9 esercizi commerciali e diverse persone negli scali dei mezzi pubblici. Controlli anche ad Ischia dove 80 persone sono state controllate. Al termine della giornata, solo 2 sanzioni, segno della risposta positiva da parte dei cittadini. I controlli continueranno senza sosta.