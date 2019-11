Un Posto al Sole, Nina Soldano:"Mi aspetto di tutto da Marina"

Un Posto al Sole, news. Nina Soldano, interprete di Marina Giordano, rilascia un’intervista sul momento del suo personaggio.

Arrivano le ultime news per quanto riguarda la soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Infatti Nina Soldano ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, dove ha posato per un servizio fotografico.

Nel servizio era presente anche Giorgio Borghetti, interprete di Fabrizio Rosato, attualmente impegnato in una relazione proprio con Marina Giornado, il personaggio interpretato nella soap dalla Soldano.

“Ho imparato ad aspettarmi di tutto da Marina” dichiara Nina Soldano alla rivista Grand Hotel.

Marina Giordano è in un particolare momento della sua vita. Ha appena subito un grave lutto, ricordiamo infatti che ha perso il padre appena ritrovato, e sta vivendo un nuovo travolgente amore con Fabrizio Rosato.

Nuovo perchè ci sta dando una nuova prospettiva sul personaggio di Marina, più tenero e dolce. Visione molto in conflitto con quella che ci ha abituato negli ultimi anni, di donna fredda e calcolatrice, pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi.

In questa veste la ricordiamo insieme all’altro grande “cattivo” della soap, Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli. I due hanno segnato un’epoca storica della soap, nel loro complicato tira e molla, voltafaccia e tradimenti degli ultimi anni.

E ora i due personaggi sono arrivati a una nuova fase del loro rapporto, un’amicizia complice e nulla più. Ma finirà davvero cosi?

A rispondere a questa domanda ci pensa Nina Soldano, interprete di Marina Giordano, che un’intervista parla del momento del suo personaggio. “Al momento il suo cuore sembra essersi ammorbidito, ma chi lo sa cosa combinerà… In questi 17 anni ho imparato ad aspettarmi di tutto da Marina“, dice a proposito della sua attuale storia.

Quando però le chiedono del rapporto con Roberto Ferri, l’attrice risponde: “”Lei ricorda come faceva la canzone di Wess e Dori Ghezzi? Quella che ha nel ritornello la risposta alla sua domanda. Fa così: E non ci lasceremo mai…abbiamo troppe cose insieme…