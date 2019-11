Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre. Vittorio è costretto a rivelare il tradimento con Anita a Alex e cerca di farsi perdonare.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 18 al 22 novembre. In queste puntate vedremo Vittorio essere costretto a ammettere il tradimento con Anita ad Alex. Subito dopo il ragazzo cercherà di farsi perdonare in ogni modo.

Nel frattempo vedremo i primi problemi di Bianca con la sua insegnante. I suoi genitori, molto preoccupati, cercheranno di risolvere la situazione. In particolare Angela decide di andare a parlare personalmente con lei.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Sconvolto dall’aggressione nei confronti di Carla, Vittorio decide di rivolgersi ad Alex mentre anche Mia, improvvisamente, viene a conoscenza di quanto è accaduto. In seguito Franco e Angela scoprono che il primo incontro tra Bianca e la nuova maestra di scuola non è stato dei migliori. Per questo motivo i due genitori proveranno a vederci più chiaro.

Michele rimane molto colpito dal potenziale di Vittorio, mentre il ragazzo decide di prendersi a cuore la causa di Carla. Nel frattempo Bianca continua ad avere problemi con la maestra Gagliardi, mentre Giulia è sempre più presa dal suo Marcello. Più tardi Serena, colpita dall’improvvisa vicinanza di Filippo, decide di fargli una proposta davvero importante.

Carla è molto felice dopo aver incontrato Mia, mentre Alex invece rifiuta il bacio di Vittorio senza dargli spiegazioni. Questa volta però la sorellina potrebbe spronarla a dare una svolta alla situazione. In ansia per Bianca, sotto pressione per via della nuova maestra, Angela decide di andare a parlare con la Gagliardi. Più tardi Roberto, dopo aver esaminato alcuni documenti dei cantieri, si precipita da Marina deciso ad affrontare Alberto.

Patrizio fa di tutto per aiutare Diego a riprendere in mano la sua vita, mentre Aldo può finalmente tornare a casa. Nel frattempo le cose sembrano mettersi molto male per Alberto, dal momento che adesso deve rendere conto della sua gestione dei Cantieri. Dopo essere stato costretto ad ammettere il tradimento con Anita, Vittorio cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Alex.

Alberto prova a convincere Clara a dare una possibilità a Cipriani. Stavolta però la donna non sembra intenzionata a dargli retta. Più tardi Fabrizio ci riprova con Marina, cercando di riguadagnare terreno. Nel frattempo Patrizio avrà un’idea per aiutare Diego a rimettersi in gioco. Infine Guido riceve una bella e inaspettata notizia da Mariella, quella che però potrebbe rattristare Cerruti.