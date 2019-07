Un Posto al Sole, anticipazioni. La soap opera andrà in pausa dal 12 al 25 agosto, per poi tornare con grandi sorprese.

Arriva la comunicazione ufficiale: Un Posto al Sole andrà in vacanza dal 12 al 25 agosto. Come succede anche alle soap di Mediaset, Upas verrà interrotto nelle due settimane centrali di agosto per riprendere alla fine del mese.

Il rientro della serie sarà accompagnato da due sorprese. La prima è il ritorno di un personaggio storico assente da qualche mese, mentre la seconda è il debutto di un attore molto famoso di cui non conosciamo ancora l’identità.

Vediamo assieme cosa ci aspetta prima e dopo la pausa di Un Posto al Sole.

La programmazione di Un posto al sole proseguirà regolarmente fino a venerdì 9 agosto con delle trame contrassegnate soprattutto dall’inizio del processo Picardi. Niko e Ugo prenderanno le parti di Adele, la quale a sua volta dovrà fare i conti con il confronto con il marito Manlio, parlando della violenza da lei subita.

Nell’ultima settimana si parlerà anche di nuovi problemi che affronterà Otello, il quale preferirà recarsi ad un motoraduno piuttosto che recarsi alla solita visita a Teresa. Spazio, inoltre, alla scoperta di Alberto Palladini, il quale apprenderà che il giardiniere non è altri che il padre di Marina, e alla crisi tra Vittorio e Alex.

La prossima stagione sancirà l’entrata in scena di un nuovo personaggio interpretato da un attore famoso, il cui nome però non è stato ancora reso noto. Ad anticiparlo in esclusiva è il portale “Tvsoap”, secondo il quale tale interprete è conosciuto soprattutto al pubblico del daytime.

Non solo volti nuovi: è previsto infatti il ritorno in pianta stabile di Viola Bruni. Infatti Ilenia Lazzarin terminerà a breve il periodo di pausa per la maternità, ricordiamo che ha partorito a gennaio scorso, e a breve tornerà sul piccolo schermo (per maggiori informazioni clicca QUI ).