Un Posto al Sole: le parole di Luisa Amatucci, interprete di Silvia

Un Posto al Sole, news. Ecco le dichiarazioni di Luisa Amatucci, l’attrice che interpreta fin dalla prima puntata Silvia.

Arrivano le ultime notizie per quanto riguarda Un Posto al Sole, soap opera seguitissima di Rai 3. Sono arrivate infatti alcune dichiarazioni di Luisa Amatucci, l’attrice che interpreta Silvia Graziani da ben 23 anni, sin dalla prima puntata.

L’attrice, molto attiva anche in teatro, ha parlato del suo ruolo dei suoi colleghi Alberto Rossi e Giorgia Gianetiempo, rispettivamente interpreti di Michele e Rossella, marito e figlia di Silvia. Vediamo assieme cosa ha detto del loro rapporto.

“Non andrei mai in una fiction a fare un personaggio simile a Silvia“.

Negli ultimi 23 anni a Un Posto al Sole molti personaggi, e gli attori che davano loro un volto, sono andati e sono tornati, hanno avuto più o meno spazio. Del cast originale sono rimasti in pochi e tra questi troviamo Luisa Amatucci e Silvia, il suo personaggio.

Figlia di Teresa, moglie di Michele e madre di Rossella ma anche proprietaria dello storico bar della serie, il Vulcano. Questo è l’identikit, molto in breve, del personaggio di Silvia. Personaggio amatissimo dal pubblico, sia per il suo carattere che per le storie che l’hanno vista protagonista.

L’amore travagliato con Michele, coronato dopo un lunghissimo percorso, il lavoro non sempre semplice al Vulcano, dove ne ha viste di cotte e di crude. Sono solo alcune delle linee principali che ci consegnano un personaggio che da 23 lunghi anni ci accompagna quasi ogni giorno.

L’attrice è stata raggiunta dai microfoni di R102 per parlare del suo rapporto con Alberto Rossi e Giorgia Gianetiempo, i due attori con cui passa la maggioranza delle sue scene. I due infatti interpretano il marito e la figlia di Silvia.

“Con Alberto Rossi mi trovo benissimo siamo molto affiati anche se lavoriamo da tantissimi anni insieme, siamo affiatati e c’è un rispetto reciproco. E questa una cosa assolutamente positiva“.

“Giorgia è una ragazza veramente intelligente, lo è sempre stata, molto attenta, più matura dell’età che ha. Per noi è stato positivo lavorarci“.

