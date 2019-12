Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 al 11 gennaio. Rossella, dopo aver baciato Diego, vorrebbe raccontare la verità a Patrizio.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 7 al 10 gennaio. In queste puntate assisteremo alle reazioni di Diego e Rossella dopo il bacio che si sono scambiati.

La prima reazione della ragazza è di voler raccontare la verità a Patrizio. Proseguirà su questa strada? Michele nel frattempo ha sempre più difficoltà a scuola e dopo l’uscita del video manipolato le cose sono precipitate.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 al 11 gennaio

Cosa significherà per Diego e Rossella il bacio che si sono dati? Cresce l’ansia di Roberto e Marina, alimentata da Alberto e Valerio, mentre si avvicina il momento decisivo per la definizione del nuovo assetto delle Imprese Viscardi e, di riflesso, del futuro dei Cantieri Flegrei-Palladini. I lavori di ristrutturazione dell’appartamento, avranno per Renato un risvolto imprevisto.

Dopo il delicato confronto con Diego, Rossella intende raccontare a Patrizio di essersi baciata col fratello, andrà fino in fondo? Provata dai primi giorni di maternità, Mariella si convince che il pianto inarrestabile del figlio abbia un’origine “sentimentale”. Convinto da Giulia, Renato accetta di partire con Nadia per l’Ucraina, ma la controproposta dei “suoceri” lo lascerà di stucco.

Quando Cerruti sarà irraggiungibile e momentaneamente distratto al Vulcano, Guido darà ancora una volta supporto a Mariella e fra i due si creerà una pericolosa vicinanza. Il delicato confronto tra Rossella e Patrizio potrebbe essere rinviato mentre Raffaele aggiornerà Ornella su quanto confidatogli da Diego, proprio riguardo Rossella. La riapertura della sua vecchia palestra catturerà l’attenzione di Franco.

L’esperienza a scuola si rivela sempre più dura per Michele che, suo malgrado, si troverà coinvolto in una difficile situazione. Mentre Cerruti è sempre più preoccupato che Mariella e Guido possano riavvicinarsi, i due sembrano non riuscire più a nascondere i sentimenti che provano l’uno per l’altra. Dopo aver ricevuto la proposta di Ciro, Franco si interroga su cosa fare.

l giorno del consiglio d’amministrazione in cui si conoscerà il destino di Ferri come direttore generale delle Imprese Viscardi è arrivato, intanto una visita non gradita ai Cantieri infastidirà non poco Marina. Travolto dai commenti negativi per il video, opportunamente manipolato, postato sui social, Michele affronterà le conseguenze dell’accaduto. Mariella, sempre più indecisa se dire la verità a Guido, si confida con Bice che sembra avere la soluzione al suo dilemma

