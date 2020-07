Un Posto al Sole, anticipazioni: bacio tra Marina e Roberto

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle ultime registrazioni c’è stato un bacio appassionato, ma del tutto finto, tra Marina e Roberto.

Arrivano le ultime anticipazioni sulle nuove registrazioni di Un Posto al Sole. Come di consueto ci occuperemo delle ultime notizie proveniente dal set della soap, in attesa della messa in onda delle nuove puntate.

Le anticipazioni di oggi ci raccontano di un bacio appassionato tra Marina Giordano e Roberto Ferri. Ricordiamo che la trama vede la donna coinvolta in un rapporto turbolento con Fabrizio, mentre Roberto la aiuta come può.

Il bacio è frutto di un artificio tecnico vista l’impossibilità di contatto tra gli attori.

Nuovo punto di svolta per Un Posto al Sole. Nella trama che vede coinvolti i personaggi di Marina Giordano, Roberto Ferri e Fabrizio Rosato arriva una svolta. Roberto e Marina si scambiano un bacio appassionato.

Il bacio però, sara del tutto finto. Le nuove regole per la sicurezza impediscono, infatti, scambi di effusioni. Per questo la scena sarà frutto di un artificio tecnico che ci darà solo l’illusione del bacio, con gli attori ben distanziati tra di loro.

A tale proposito Riccardo Polizzy Carbonelli, interprete di Roberto, ha così spiegato la scena a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli spettatori vedranno i nostri personaggi guardarsi con un’intensità da cinema muto!”.

Ricordiamo che nella trama Marina e Fabrizio sono impegnati in un rapporto piuttosto burrascoso. Roberto ha sostenuto Marina in tutte le sue scelte, standole vicino il più possibile.

