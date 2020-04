Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile

Roberto, sempre più in guerra contro Greta, prova persino a colpire la donna nel lavoro, ma lei stavolta non sembra tanto intenzionata a soccombere e così decide di affrontarlo. Filippo riceve la visita improvvisa di chi intende provare a stabilirsi a casa sua, scombinando i suoi equilibri. Andrea si gode il ritorno di Arianna.

Provocata da Ferri, che ormai neanche si cura più di nasconderle i suoi tradimenti, Greta se la prende con Marina. Pensando che Filippo stia con Viola, Serena decide di dare una svolta alla sua vita sentimentale. Dopo aver superato l’esame di diritto privato, provocando tanto entusiasmo in Renato, ora Niko ha in mente un progetto che il padre potrebbe non gradire…

Angela si augura che Nunzio Vintariello si sia davvero lasciato alle spalle la sua vita di criminale, ma intanto lui dovrà affrontare un passato che torna prepotentemente ad affacciarsi nella sua vita. Teresa avvisa Greta riguardo alla spietatezza dei suoi personaggi, che infatti stanno già organizzando un piano ai danni della Fournier. Nonostante gli sforzi di Rossella, Gianluca non sembra intenzionato a impegnarsi seriamente nello studio.

Giulia, che assiste alla reazione di Vintariello, subisce un’intimidazione. Rossella cerca il modo giusto di porsi con Gianluca, ma il loro rapporto è a rischio per l’arrivo di una ragazza dal fascino ispanico. Raffaele escogita una vendetta ai danni di Renato, reo di averlo snobbato per via del lavoro…

