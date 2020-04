Un Posto al Sole, news: Patrizio Rispo risponde alle proteste

Un Posto al Sole, news. In seguito al calo degli spettatori e alle proteste social, Patrizio Rispo in prima persona risponde ai fan.

Arrivano le ultime news riguardo la soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Come tutti sappiamo dopo aver interrotto le riprese, ormai più di un mese fa, dalla settimana scorsa vanno in onda le repliche del 2012.

Secondo i dati Auditel le repliche hanno visto un significativo calo degli ascolti, seguito a ruota da proteste social riguardo la scelta delle puntate da mandare in onda. A tutto questo ha risposto Patrizio Rispo, interprete di Raffaele Girdano dalla primissima stagione della soap.

Patrizio Rispo a spiegato, senza entrare troppo nel tecnico, perchè non possono essere mandate in onda le primissime puntate della soap.

Non sta andando tutto bene per Un Posto al Sole. La soap, che dalla settimana scorsa ha iniziato a mandare in onda le repliche datate 2012, non sta raccogliendo quanto sperato. I dati Auditel mostrano un calo, nel corso della settimana di quasi 400 mila spettatori.

La prima puntata, infatti, ha fatto registrare quasi un milione di spettatori (comunque la metà dei normali telespettatori). Venerdì si è arrivati a poco più di 700 mila. Inoltre molte sono state le proteste sui social, con i fan che vorrebbero rivedere le primissime puntate.

Per rispondere alle lamentele si è mosso Patrizio Rispo, attore che dal 1996 interpreta Raffaele Giordano, uno dei personaggi più amati della soap. L’attore ha spiegato che ci sono delle problematiche riguardo le prime stagione della soap.

Senza entrare troppo nel dettaglio, l’attore ha spiegato che non si possono mandare in onda sia per un problema di bassa qualità del video, sia per un problema legato ai diritti delle musiche delle puntate.

L’attore ha poi spiegato che non vede l’ora di tornare a girare con la famiglia composta da tutti coloro che gravitano nel mondo di Upas e ha invitato tutti a restare a casa. Intanto il sito di Rai Italia fa sapere che gli autori sono all’opera per essere pronti quando riprenderanno le riprese.

