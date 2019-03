Un Posto al Sole, anticipazioni. Roberto Ferri torna dall’operazione in buona salute ma sono in arrivo degli incredibili imprevisti.

In arrivo nuove anticipazioni per un personaggio di Un Posto al Sole. Come sappiamo questa settimana tiene banco il sequestro di Franco, Adele e Giulia ad opera di Manlio, sequestro con delle tragiche conseguenze (per maggiori informazioni clicca QUI ).

Inoltre assistiamo al ritorno di Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli. Il personaggio era fuori dalle scene da un po’ per un’operazione, ma è tornato in buona salute. Sono sul suo futuro le anticipazioni, che gettano un’ombra di mistero sul personaggio.

Secondo le anticipazioni di Un Posto al Sole Riccardo andrà incontro a dei problemi che sono del tutto inaspettati, come si comporterà?

Nell’immediato, ritroviamo il tycoon apparentemente in buona salute, ma le anticipazioni indicano che un non meglio specificato “imprevisto beffardo” costringerà lui e Marina (Nina Soldano) ad un brusco cambiamento, il tutto mentre Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si godrà la sua rivincita…

Per Ferri sono all’orizzonte problemi che al momento sono totalmente inimmaginabili. Di cosa potrebbe trattarsi?

Quel che sembra insomma è che lo scorrere della primavera potrebbe portarci una trama del tutto inedita: quali saranno le novità in arrivo? Nuovi misteri o cosa? Staremo a vedere…