Un Posto al Sole, anticipazioni: In queste puntate vedremo Marina in pericolo a causa delle sue indagini. Nicotera è costretto a fare una scelta per non mettere in pericolo la famiglia.

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole di questa settimana. Vedremo Marina portare avanti le proprie indagini sul presunto crimine di Fabrizio, indagini che rischiano di metterla in pericolo.

Eugenio inoltre decide di non dire niente alla sua famiglia di come stanno andando le indagini. Preoccupato, però, l’uomo chiede aiuto a Raffaele. Roberto sarà la causa, involontariamente, di un litigio tra Filippo e Serena.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Eugenio preferirà non dire a Viola come stanno andando le indagini, avendo fiutato un grave pericolo. Il magistrato infatti, ha ricevuto in una busta anonima una pallottola, segno che non fa presagire nulla di buono. Raffaele e Ornella capiranno che Eugenio sta nascondendo qualcosa a Viola e non sapranno cosa fare.

Al Palazzo, Renato e Guido accoglieranno con affetto Otello che, invece, porterà un po’ di scompiglio. Intanto, Bianca conoscerà una nuova amichetta con la quale giocare, ma Giulia non sarà d’accordo.

Roberto Ferri finirà per far litigare Filippo e Serena, anche se involontariamente. La scelta della baby sitter per Irene si rivelerà più difficile del previsto. Nel frattempo, Vittorio e Guido non smetteranno di litigare per le loro diverse vedute generazionali. Il giovane Del Bue avrà una forte esigenza d’indipendenza.

Eugenio sarà costretto a prendere una decisione che avrà conseguenze importanti per la sua famiglia. Aldo Leone incontrerà Marina e non avrà buone notizie per lei, sebbene la Giordano gli faccia cambiare prospettiva con una sua intelligente deduzione.

Eugenio, in cerca di giustizia, si avvicinerà in modo pericoloso ad un membro dei Tregara. Filippo e Serena si troveranno ancora a discutere e Irene sentirà la tensione, manifestando un certo malumore che farà preoccupare i genitori.

Alberto Palladini proverà ad affrancarsi da Tregara, ma non sarà semplice. Marina Giordano continuerà a cercare indizi sulla morte di Sebastiano, mettendosi in pericolo.

Susanna e Niko, appianate le incomprensioni, penseranno seriamente alla proposta di Nicotera.

