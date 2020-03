Un Posto al Sole, anticipazioni: il saluto di Arianna

Un Posto al Sole, anticipazioni. Il saluto di Samanta Piccinetti, attrice che interpreta il ruolo di Arianna, per la seconda gravidanza.

Arrivano le ultime news sulla soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Oggi vi parliamo del messaggio con cui Samanta Piccinetti, l’attrice che da il volto ad Arianna, ha salutato i fan della soap e tutti i colleghi.

Infatti da lunedì scorso Arianna lascia la soap insieme al suo Andrea. La coincidenza ha voluto che la decisione di abbandonare la serie di Davide Devenuto sia coincisa con la seconda gravidanza della Piccinetti.

“Forse ci rivedremo”, scrive su Instagram Samanta Piccinetti.

Arianna lascia Un Posto al Sole. Lunedì scorso è infatti andata in onda l’ultima puntata in cui abbiamo visto lei ed Andrea. La motivazione è che l’attrice che la interpreta, Samanta Piccinetti è incinta del secondo figlio.

Dopo la messa in onda della sua ultima puntata l’attrice ha rilasciato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram. Il messaggio è rivolto ai suoi colleghi ma anche a tutti i fan della serie.

“E così, anche la nostra Arianna lascia palazzo Palladini. Ma l’aspetta una nuova bellissima vita, con il suo bimbo, ed il suo inseparabile Andrea. Per quanto mi riguarda… beh, avrò il mio bel da fare per un po’!”.

“Non so quello che succederà con Upas, ma… chissà… forse ci rivedremo. Per ora, diamo un grande abbraccio ad Arianna e diciamole di tornare presto! Ed io, mando un bacio enorme a Daviduccio mio, a tutti i miei colleghi, capi, scrittori, redazione, amministrazione… insomma tutti tuttissimi! Vi voglio bene!”.

Ricordiamo che a livello di trama Arianna e Andrea non si sono separati come si ipotizzava qualche mese fa. In quel momento Davide Devenuto aveva appena annunciato il suo abbandono alla serie e non si sapeva che anche Samanta avrebbe lasciato.

Invece la gravidanza della donna, e la sua scelta di prendersi una lunga pausa, sono coincise con i tempi tecnici dell’abbandono del collega, permettendo quindi, con un effetto sorprendente, di lasciare unita la coppia.

