Anticipazioni Un posto al sole: dopo aver picchiato Adele e aggredito Giulia, Manlio avrà una colluttazione con Franco (ancora malconcio per l’aggressione ordinata da Prisco).

Clamorosi sviluppi nella anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana (già note da qualche giorno), con protagonisti Manlio (Paolo Scalondro) e Franco (Peppe Zarbo).

Come già anticipato, Manlio è letteralmente infuriato, visto che prima massacrerà di botte la povera moglie Adele (Sara Ricci) e poi perderà il controllo, manifestando l’intenzione di scaricare la sua ira su colei che a suo dire ha rovinato il suo matrimonio e la sua vita: Giulia (Marina Tagliaferri). Come riportato da “Nuovotv”, Picardi irromperà a casa Poggi e se la prenderà con la mamma di Niko (Luca Turco), puntandole contro una pistola. In quel momento la donna non sarà sola, visto che in un’altra camera ci saranno il piccolo Jimmy (Carlo Coppola) e Franco (ancora convalescente dopo il pestaggio subito su ordine di Gaetano Prisco (Fabio De Caro).

Nonostante ciò, Boschi farà il possibile per contrastare Manlio e avrà con lui una colluttazione, che si concluderà male. Franco cadrà per terra privo di sensi, mentre per il padre di Susanna (Agnese Lorenzini) le cose prenderanno davvero una brutta piega.