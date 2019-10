Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all’8 novembre. Franco e Niko iniziano ad indagare per scagionare Diego.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 4 all’8 novembre. In queste puntate vediamo come la situazione di Diego non sia cambiata. E’, infatti, ancora in galera sospettato di essere il responsabile dell’incidente di Aldo Leone.

Raffaele, sopraffatto dalla vicenda, chiederà allora aiuto a Franco che inizierà ad indagare. Il suo primo pensiero andrà verso qualcuno che non è stato ancora preso in considerazione: il padre di Maurizio. Nel frattempo Niko sospetta il coinvolgimento di Delia.

Vediamo adesso la trama delle puntate della soap opera di Rai 3 più nel dettaglio.

Raffaele sarà ancora spaesato per l’arresto di Diego e non saprà come aiutarlo a dimostrare la sua innocenza. Sarà allora che gli verrà in mente di rivolgersi a Franco, sempre molto attivo quanto si tratta d’indagare su casi irrisolti.

Boschi non si tirerà indietro e individuerà fin da subito un possibile colpevole su cui indagare: il padre di Maurizio.

Mentre Niko e Ugo elaboreranno la loro strategia difensiva con il giovane Giordano, le ricerche del marito di Angela, purtroppo, sembreranno ad arrivare a un punto morto.

Non solo: l’uomo non farà i conti con le conseguenze delle sue azioni, che potrebbero arrivare molto presto. I principali sospetti, stando ai tanti commenti presenti nei social network, sono caduti su Delia e Jacopo Leone (moglie e figlio di Aldo) oltre che su Fabrizio Rosato.

Le anticipazioni potrebbero confermare il possibile ruolo della moglie dell’avvocato. Sarà Niko a pensarla così, convincendosi del fatto che la donna stia nascondendo qualcosa sul marito.

Nel frattempo, però, la svolta sembrerà ormai prossima, presentando una verità amara e inaspettata. Non solo: Raffaele avrà il suo bel da fare a convincere Diego, ancora in carcere, della correttezza della strategia difensiva elaborata dai suoi avvocati.