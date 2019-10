Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre. Aldo Leone non si è ripreso ed è ancora in coma. Scopriremo che oltre a Diego c’è un altro sospettato per l’incidente di Aldo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 28 ottobre al 1° novembre. In queste puntate avremo un aggiornamento, non positivo, sulle condizioni di Aldo Leone: l’uomo, purtroppo, è ancora in coma.

Questa notizia farà peggiorare la situazione di Diego, sospettato da Nicotera di essere il colpevole del suo incidente. Per fortuna del ragazzo però, Niko e Susanna decideranno di prendere le sue parti e difenderlo.

Vediamo adesso la trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Diego potrà contare sul sostegno di Niko e Susanna, i quali decideranno di difenderlo. Raffaele è molto preoccupato per quello che potrebbe accadere al ragazzo. In particolar modo, infatti, vedremo che il portiere di Palazzo Palladini teme che i riscontri fatti sull’auto del ragazzo possano rivelarsi decisivi.

Nel frattempo, però, le condizioni di salute di Aldo, da quando è stato vittima di questo incidente, non sono migliorate per niente. I medici, infatti, saranno impegnati nel tentare di risvegliare Aldo dal coma farmacologico in cui si trova da quel giorno.

Angela cercherà in tutti i modi di convincere Giulia e Franco a partecipare ad un corso di ballo. Riuscirà a fare in modo che l’operazione vada in porto? Intanto vedremo che tra Vittorio ed Alex sembra esserci un timido ma sostanziale riavvicinamento.

I due ragazzi, dopo essersi detti addio, torneranno di nuovo sui loro passi anche se in un primo momento faranno molta fatica a recuperare l’armonia. In realtà dietro questo nuovo incontro tra Vittorio ed Alex si cela una ‘beffa’ dato che il ragazzo è completamente ignaro dell’inganno che è stato tramato alle sue spalle da parte di Mia.

Vedremo che ci sarà anche un riavvicinamento tra Filippo e Serena. L’uomo spera che il tempo abbia smussato le tensioni e le incomprensioni che si sono venute a creare tra di loro.